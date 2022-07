Invertir en educación

La inversión en educación paga el mejor interés.- Benjamin Franklin

En numerosas ocasiones he tenido la oportunidad de argumentar que la educación es la principal alternativa para enfrentar los diversos y complejos retos a los que nos enfrentamos como sociedad, y aunque a la fecha no he modificado en lo absoluto mi conclusión, todavía el sistema educativo tiene que mejorar sus condiciones para ser una herramienta eficaz y completa, que permita a las personas, a través de ella, mejorar sus condiciones de vida.

Para hacerle justicia a la manoseada frase “la educación es la mejor inversión”, esta debería traer como consecuencia, que la cantidad de tiempo y dinero destinado a ella, redituaran y trajeran el incremento de beneficios y ganancias, a palabras llanas, si la educación en México fuera eficiente, las personas deberían ganar más. Y ojo que no se confunda hacia donde quiero llegar, quien crea que la educación es cara, que traten de probar con la ignorancia, una de las pocas verdades casi absolutas que aplican tanto al plano personal, como de sociedad.

Sin embargo, en una realidad que crece en complejidad, con deterioro económico, falta de empleo, inflación, donde nuestro dinero vale menos y cada vez cuesta más ganarlo, nos enfrentamos a un mercado laboral sumamente competido, donde el grado de exigencia crece, pues exige diversificación y heterogeneidad en la especialización del conocimiento en su personal al mismo tiempo que les pide ser hasta cierto punto versátiles y multidisciplinarios.

Nos topamos con un sistema que no garantiza que la preparación y el conocimiento se traduzcan en empleos formales y bien pagados, al tiempo que nos enfrentamos a que las escuelas, basándose en un sistema caduco, preparan a las personas únicamente para absorber conocimiento, mientras que dejan de lado el desarrollo de habilidades e inquietudes como desarrollar la curiosidad, enfrentar situaciones de riesgo, el emprendimiento, saber cerrar una venta o incluso tasar monetariamente su servicio.

En el mercado laboral abundan especialistas en trabajos con conocimientos deficientes para enfrentar todos los retos que implican la vida laboral, tratar con personas, con entes, negociar, vender, colaborar, trabajar en equipo, resolver problemáticas, atender urgencias, poner cuidado y diligencia, en fin, diversos retos y compromisos que se asumen cuando se trata de ganarse la vida con su trabajo y cuando llega el momento de poner en función tu conocimiento y hacer que tu inversión en la educación ahora si rinda frutos.

Ojalá el día de mañana los retos de la educación transiten de la tarea de únicamente devorar y memorizar libros, a preparar profesionales competentes, listos para valerse por sí mismos, ganarse la vida y crecer económica y profesionalmente a través de la puesta en marcha de su preparación.