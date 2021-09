Las redes sociales son el ring y ¿el causante de la pelea?

Es propio de hombres de cabezas medianas embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza.

Antonio Machado

El cambio más radical y reciente en los modelos de convivencia de los seres humanos vino de la mano de las redes sociales, el celular y de cualquier pantalla que esté conectada al internet. Vivimos conectados a un dispositivo que nos está desconectando como personas, al tiempo que nos está convirtiendo en una masa manipulable, deprimida y ansiosa.

El principal escenario donde nos relacionamos con nuestros semejantes son las redes sociales y, sin quererlo, está cambiando obligatoriamente nuestro comportamiento sin que nos demos cuenta y afectando nuestra comunicación con las demás personas.

¿Cómo hacen esto las redes sociales? En primera, son mecanismos diseñados para captar nuestra atención, su modelo de negocios depende de la cantidad de tiempo que pasamos en ellas, tienen, en consecuencia, todo un aparato de trabajo conformado por las mentes más brillantes de nuestra generación entre los que se encuentran expertos en neurología, psicología, sociología o diseño, ideando diariamente formas para mantenernos enganchados a cada una. Lo peor es cuando dimensionas que para esta lucha feroz que tienen las redes sociales por ganarnos como mercado, cuentan con un presupuesto desmesurado y una biblioteca de contenido cercana al infinito.

En el entendido de que cada red social se especializa cada día en perfeccionar una inteligencia artificial que se dedica a conocernos mejor que nosotros mismos y que, al mismo tiempo, nos hace engancharnos a ella, nos arroja como consecuencia algoritmos que hacen de los escenarios que encontramos en dichas redes, lugares agradables, donde encontramos opiniones similares y compatibles a las nuestras, haciéndonos, además, creer que nuestra forma de pensar es generalizada, llevándonos así a espacios bastante cómodos para nuestro pensamiento, el de radicalizar nuestras posturas. Ese espacio donde no permitimos pensamientos diferentes a las nuestros, donde la divergencia de opiniones se vuelve un sinónimo de odio entre las personas y donde la gente confunde identidad con posiciones, donde parece que el objetivo de debatir o discutir es tener siempre la razón y en donde, derivado de esa desorientación, creemos que va la esencia de por medio.

Las conversaciones se sustituyeron por monólogos generados por los interlocutores en los que ninguno se escucha, cada uno está simplemente esperando a que termine de hablar el otro para expresar su argumento, no existe intercambio de ideas, razonamientos, comunicación y, a veces, ni siquiera, solidez en los argumentos, simplemente es responder por responder, hablar por no quedarse callado, dejar mal parado al contrario.

Las redes sociales nos están idiotizando, no solo nos mantienen encerrados en la burbuja generada por sus algoritmos en la que nos hacen creer que nuestro criterio es el generalizado, a esto sumémosle que la mayoría de la información la recibimos a través de interlocutores con quienes ya tenemos lazos afectivos, haciéndola más confiable y aceptable para nosotros sin necesidad de validar las fuentes, es decir, estamos compartiendo indiscriminadamente noticias y datos cuya veracidad no tenemos certeza, pero que aceptamos como ciertos, solo porque los comparten nuestros conocidos y gente a la que queremos.

Sin embargo, la conclusión no debe ser el dejar de usarlas, eliminarlas o tirar a la basura nuestro celular, más allá de adquirir un grado de consciencia y dejar de consumir contenido basura, tenemos que identificarlas como espacios de creatividad y no de consumo, y alejarnos de la manipulación;convivir y no encerrarnos en una pantalla, salir al escenario verdadero y descubrir cara a cara, personas a persona, el auténtico sentir de nuestros semejantes. Para poder encarar una realidad que a veces parece cruda y complicada. Estamos urgentemente obligados a retomar el control de nuestras vidas y volver a conectar sinceramente con las personas en el mundo real.