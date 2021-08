Le compañere y el lenguaje incluyente

Si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas.

John F. Kennedy

Con validación de la RAE o no, el uso del lenguaje incluyente o inclusivo es ya una realidad para las nuevas generaciones, quienes una vez mas demuestran que no estarán dispuestas a que se les imponga una forma de pensamiento y mucho menos un estereotipo en cuanto a formas y conductas, buscan, en este caso a través del lenguaje, hacer visible una nueva realidad en la que van a validar y defender los derechos de todos los grupos que existen, por mas minoritarios, vulnerables o históricamente discriminados que sean, tales como las mujeres, comunidad LGBTQ, discapacitados e indígenas.

Cierto que existen problemas más complejos y urgentes que resolver en grupos marginados que nuestra forma de hablar, pero atender uno no invalida al otro, precisamente de ahí parte la tarea del resto de problemas a atender, que todas estas comunidades y grupos están tan invisibilizados, que no existen siquiera para el lenguaje.

Explicaciones en contra sobran; desde que su uso es incómodo, que dificulta la comunicación, que es ridículo o que no es natural; quizá lo que realmente nos resulte incomodo es abrirle un espacio en nuestra sociedad a esos grupos que preferimos rechazar por que no se adaptan a lo que nos enseñaron que era aceptable para formar parte de nuestro circulo. Desautorizar todos estos argumentos es sencillo, el lenguaje es una construcción y un invento de nuestra especie, que incluso está en constante transformación, por lo tanto, así como lo aprendimos, también podremos adaptarnos a nuevas formas de comunicarnos, mientras que, por otro lado, igual de ridículo y antinatural resulta adornar exageradamente una expresión o utilizar palabras de otros idiomas en contextos que no caben.

Una de las principales cuestiones que debe observar el lenguaje inclusivo es que este no debe pretender imponerse, primero necesita buscar que se le respete, justamente un beneficio de la democracia es que no necesariamente las mayorías anulan a las minorías y, todos estos grupos que quieren hacerse visibles a través de la lengua, tienen el derecho completo de expresarse como mejor les parezca y de pedir ser reconocidos y autodefinirse como les haga sentir cómodos e incluidos.

En resumen, mi objetivo no es defender o atacar el lenguaje inclusivo, es solo reflexionar que detrás de quienes lo defienden y promueven existen seres humanos con sentimientos y sensibilidad, que tienen el justo derecho de hacerlo, mientras que de mi parte solo deben de recibir respeto y el esfuerzo por ponerme en su lugar, de tal manera que me haga cuestionar si prefiero proteger a ultranza algo tan intangible como la gramática o prefiero defender la dignidad humana de todos esos grupos a los que desde siempre hemos marginado. Al final de cuentas el día de mañana ni hablar o escribir correctamente me va hacer mejor persona, pero respetar y apoyar las demás personas sí me hará crecer como ser humano.