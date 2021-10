Nuevos inquilinos en la casa del pueblo

Lo más probable es que los políticos se nos parezcan mucho a quienes les votamos, quizá incluso demasiado

Fernando Savater

Existen elementos para afirmar que en la actualidad constan ciertas y fuertes deficiencias en la calidad de la democracia en nuestro país y estado, basta ver el rechazo brutal que manifiesta la ciudadanía hacia la clase política, la población se siente alejada respecto de sus intereses, causas, necesidades y atenciones desde hace décadas, con la enorme diferencia que ahora no duda al momento de expresar sus desacuerdos.

Esto entra en contexto, toda vez, que el día de ayer tomó protesta una nueva legislatura en Sinaloa, que desde ya adquiere el calificativo de histórica, por repartir por primera vez, en igual número, las curules para hombres y mujeres, es decir, se integra por 20 diputados y 20 diputadas; y en la que, además, la izquierda nunca antes había tenido la oportunidad en nuestro estado de ser el partido en el Gobierno y mayoría en el Congreso.

Independientemente de los rezagos y los temas pendientes en la agenda parlamentaria, la nueva legislatura se enfrenta a esa crisis de representatividad, que como lo señalé anteriormente, se hace patente con la fuerte distancia que existe entre los políticos y la población.

Primeramente, nos debemos quitar de la cabeza esa idea obsoleta de que el trabajo de los diputados y diputadas se reduce a hacer leyes, quienes, aprovechándose de esta confusión de la ciudadanía, se convierten en hacedores de leyes hiperactivos, que creen que modificándole unas comas y puntos, adhiriéndole párrafos, cambiando las ya existentes o creando nuevas leyes, lograrán cambiar la realidad y atender las necesidades de una ciudadanía que cada vez es más compleja y tiene mayores exigencias. No es así, primero que nada, ninguna situación se ha cambiado por sí sola con el simple hecho de cambiar la ley y, segundo, esa no es la única, ni de mayor importancia de sus funciones, la primera, y que considero la más trascendental de las labores de los diputados, es la de la Representación Política, lo que significa que ellos ejercen un mandato en el que personifican, actúan en nombre de sus representados (electores que los votaron) y enarbolan sus intereses y necesidades ante los órganos legislativos. No hay mejor forma de decirlo, son quienes directamente nos representan como sociedad civil, y es por ello que a los parlamentos se les conoce como el órgano político por excelencia. En la medida en que como ciudadanía cobremos consciencia y nos identifiquemos con este concepto de representación, estaremos urgentemente apurados por exigir mucho, vigilar cuidadosamente y participar cooperativamente con el trabajo de estos diputados y diputadas.

Otra tarea importantísima que recae sobre ellos es la de fiscalizar a los otros dos Poderes (Ejecutivo y Judicial), es decir, vigilar puntual y decididamente (a través de órganos técnicos), el correcto y buen uso de los recursos que salen de nuestros bolsillos, ser además de quienes presupuestan y deciden a dónde se irá el gasto, quienes lo auditen y verifiquen que se ejerció bien y para lo que estaba originalmente destinado.

Aparte de entender y dimensionar la verdadera tarea y responsabilidad de los diputados y diputadas, urge hacer importantes cambios estructurales en la forma de trabajar de este órgano, urge mejorar un sistema actualmente deficiente que no permite una verdadera deliberación, debate y discusión que impacte en forma precisa y verdadera en la toma de decisiones, en el que se presenten escenarios transparentes y de rendición de cuentas, así como mecanismos de participación y colaboración ciudadana, mejoras que habrán, sin lugar a dudas, de abonar a la legitimidad y, por tanto, mejorar la calidad democrática.

Para ello requerimos y exigimos que nuestros nuevos representantes sean conscientes del tamaño de su tarea, del rezago y compromiso que tienen, no solo con la ciudadanía, sino también con la democracia y, por ende, con su patria, que abandonen urgentemente la zona de confort, donde debatan en escenarios comunes y cuidados, con argumentos vacíos sin fondo, ni representatividad, que se olviden de los personajes de fotografía para redes y discurso bonito y que se pongan a trabajar en un sistema que genere las condiciones para que el trabajo legislativo constantemente se modernice, responda verdaderamente a las causas sociales que se requieren, que tenga un sistema seguro de rendición de cuentas y que incida e impacte certeramente en la toma de decisiones trascendentales de la vida pública.

Al tiempo, se espera mucho de ellos, y aunque las esperanzas se renuevan cada que una nueva camada toma protesta, siempre encuentran la forma pero para dejar pendiente lo importante. Como lo señalé, al tiempo, ojalá que esta vez sea la excepción.