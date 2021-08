¿Olímpicamente ofendidos?

Nunca podré explicar con palabras lo agradecida, orgullosa y afortunada que fui al representar a un país tan maravilloso y espero que puedan escuchar todo lo que les he dicho porque es la pura verdad. Viva México para siempre.

Tatyana Forbes (jugadora de selección femenil de softbol olímpico)

Creo que, como sociedad mexicana, aún tenemos una gran deuda y compromiso con nuestros connacionales que abandonaron su lugar de origen para buscar un sueño digno del otro lado de la frontera, camino emprendido que muchas veces se encuentra lleno de sufrimiento y sacrificio.

En cuanto abandonan nuestro territorio, dejamos de considerarlos mexicanos y los condenamos a un limbo en que no encuentran cabida ni aquí, por haberse ido, ni allá, por no haber nacido allá. Lo más triste es que la vida y la circunstancia misma los obliga a heredar esta carga a su descendencia.

En el 2017 lo hizo patente el pitcher mexicoamericano de Grandes Ligas Sergio Romo, “soy discriminado en Estados Unidos por mi color de piel y ser de origen mexicano y soy discriminado en México por ser nacido en territorio estadounidense, por ser pocho”. Cuestión que entra a cuento cuando vemos los mensajes llenos de odio, xenofobia y misoginia que inundaron las redes sociales y los perfiles de las jugadoras del representativo nacional de softbol en los Juegos Olímpicos que cometieron el error de tirar a la basura parte de los uniformes que usaron en la competencia internacional.

¿Fue un error? Sí, ¿es una falta de respeto? Hasta cierto punto, ¿se trata de una ofensa grave? No es para tanto. Cabe destacar que el proyecto del softbol femenil no es una casualidad, existe un plan desde hace 11 años con el cual se logró clasificar por primera vez en la historia a unos Juegos Olímpicos y quedar en muy digno 4.º lugar, solo por detrás de las potencias Japón, EUA y Canadá.

Situación que permite poner este deporte en el mapa de universidades, patrocinadores, empresas, millones de mexicanos y mexicanas, que no importa donde vivan, pueden sentirse representados por 15 jugadoras aguerridas que salieron a darlo todo y mandarte el mensaje que sí se puede, que las mujeres pueden, que no importa dónde nazcas, si tú te sientes mexicano, eres mexicano, que formas parte de esta cultura y puedes sentirte orgulloso de pertenecer a esta gran nación.

¿Por qué nos resulta tan complicado como sociedad hacer partícipes a toda esta comunidad de nuestro orgullo patriota? ¿Es suficiente abrazarnos de un patriotismo barato para excluir a un grupo de jóvenes que salieron a representarnos en un gran nivel? ¿Después la deuda que tenemos con nuestros migrantes vamos a seguir haciendo más honda la herida? ¿Qué mensaje les estamos mandando a millones de mexicanos que se encuentran en el extranjero y que se veían reflejados en estas jugadoras, que sentían que por fin habían encontrado un lugar al cual pertenecer? No lo sé, pero siento que con nuestras reacciones nos vimos peor nosotros como mexicanos que ellas tirando el uniforme con la bandera.

No voy a entrar en polémicas baratas como en las que entró el presidente del Comité Olímpico Mexicano, señalando que las jugadoras no quisieron portar la bandera, o que va a tomar cartas fuertes en el asunto, a mí me suena a que están aprovechando la polémica para distraer la atención de los pobres resultados obtenidos por la delegación mexicana y a los duros señalamientos que han recibido de los atletas nacionales por la falta de apoyos y las grandes carencias que existen para practicar el deporte profesional en nuestro país, mucho se habla del sacrificio que tienen que hacer los deportistas, que tienen que hacer colectas y sufragar los gastos de su bolsa para poder asistir a los Juegos Olímpicos.

En resumen, me siento muy orgulloso de las jugadoras de softbol, por representarnos tan dignamente, por ser mujeres, por salir adelante a pesar de los obstáculos, por representarnos y por ser ejemplo e inspiración para millones de mexicanos que están sufriendo de los dos lados de la frontera y porque, a pesar de las críticas y los mensajes de odio, sigan manifestando su orgullo y amor a México,

¡que vivan nuestras deportistas y que viva el deporte nacional!

No los quiero dejar sin antes agradecer a la editorial de EL DEBATE por darme la oportunidad de manifestarme en estas líneas y formar parte de su grupo de columnistas en uno de los medios de comunicación más importante en el estado, representa para mí un logro, un reto y un compromiso muy importante, en el cual espero estar a la altura y hacerlo siempre con honestidad, imparcialidad y honradez.

