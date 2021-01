Enroque en la Japama

Enroque. Quemados los cartuchos de su círculo cercano, el alcalde de Ahome Guillermo “Billy” Chapman optó por nombrar a Hernán Medina nuevo gerente general de la Japama. Medina se desempeñaba como director general de Comun. Lo dicho: los consejeros ni chistaron a la propuesta que les hizo Chapman en la reunión a la que citó ayer por la tarde. No llegó al cargo que dejó Guillermo Blake uno del grupo SAT, pero dicen que Medina solo va a hacer una figura decorativa porque la que va a seguir mandando es la gerente de Administración y Finanzas de la paramunicipal Diana Margarita Rubio.



Las ganas. Nadie se esperaba que Elzbieta Aleksandra Skoryna Martínez, Blanca Estela Sánchez Villegas y César Iván Zacarías Martínez registraran su intención de ser candidatos independientes a la alcaldía de Ahome. Lo mismo de Jairo Samuel Leyva Soto e Israel Zamorano Lara por la de El Fuerte. Unos los avalaron por el hecho de tener todo el derecho, pero la mayoría coincide en que no van a pintar por muchos factores, principalmente por ser desconocidos, no tienen estructura ni los recursos para dar la pelea. También hubo independientes para las diputaciones locales: Samier Herrera Fierro para el Distrito 01 de El Fuerte-Choix; Adilene Algándar Espinoza por el 02; Nora del Carmen Robles Rivas por el 04 y Raúl Eduardo Íñiguez Gámez por el 05. Dicen que unos y otros no pasan de saciar las ganas de ser candidatos y candidatas. Y falta que lo consigan.



El interés. Dicen que la presidenta del PRI en Ahome, Dulce María Ruiz Castro, no se la acaba con la presión de los priistas que no están conforme con la cesión de la diputación federal y dos diputaciones locales a los panistas y más que estos no quieren ir a la alcaldía con un priista como candidato común. No se sabe si solo por salir al paso, pero Ruiz Castro les dice estar de acuerdo con ellos. Lo que quieren los priistas es que a ese tema le meta ganas con el presidente estatal del partido, Jesús Valdés, para que lo saque adelante con el líder estatal panista Juan Carlos Estrada. Sin embargo, algunos mencionan que lo que verdaderamente le interesa a Ruiz Castro es asegurar una de las dos candidaturas a las diputaciones locales, ya sea en el Distrito Electoral 03 o 04, aunque hay otras “tiradoras” por esas posiciones.



El doble discurso. Al líder de Morena, José Borunda, lo agarraron de bajada. Es posible que algo tenga que ver que apoya al alcalde de Mazatlán, Guillermo “El Químico” Benítez, que se resiste a aceptar el veredicto de la candidatura de Morena a la gubernatura. A Borunda le quieren quitar la imagen de “santurrón”. Algunos corren la versión de que es muy bueno para condenar al alcalde Chapman por la violencia política en razón de género que ejerce contra la síndica procuradora, pero bien que apoya a “El Químico” Benítez que está sentenciado por eso mismo en contra de la síndica procuradora de Mazatlán. Con el tema sí golpean a Borunda.



Presente. De a peso se pusieron las cosas en El Fuerte por la candidatura de Morena a la alcaldía. Más tardó el empresario transportista Vicente Pico en subir una foto con el virtual candidato de Morena a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, que el diputado local morenista Gildardo Leyva hacer lo mismo. Este no quiere oportunidad de que se cree la percepción de que Pico se perfila sin vara a la candidatura tras que este confesó que ya tiene el ofrecimiento de la candidatura por el Partido Verde. Incluso, Leyva activó su “labor social” apoyando a equipos de deportistas. Esto es parte de su estrategia de posicionamiento. En realidad, el legislador se siente con derecho a que se la den por sus servicios prestados en el Congreso.