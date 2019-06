Enroques. En poco más de seis meses, el gobernador Quirino Ordaz Coppel ha vuelto a hacer cambios en su gabinete de primer nivel, y de nuevo fue en la Secretaría de Desarrollo Social, donde ayer le tomó protesta de ley a Ricardo Madrid Pérez, un joven que se venía desempeñando como secretario particular del ejecutivo estatal, y lo hace en sustitución de Álvaro Ruelas Echave, que en un enroque pasó al Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (Isife). El espacio que dejó Madrid Pérez ahora es ocupado por Rosa María Sánchez. Este es el tercer cargo que ocupará Ruelas Echave en la administración de Quirino Ordaz, quien recibió el nombramiento como secretario de Desarrollo Sustentable el 10 de julio del 2018, nueve días después de haber perdido la elección por la reelección como alcalde de Ahome; el 21 de noviembre fue cambiado a Desarrollo Social, en lugar de Raúl Carrillo, debido al escándalo de los colchones podridos entregados a los damnificados de las inundaciones; y ahora estará a cargo de mejorar la infraestructura de las escuelas, donde hay muchas necesidades y el recurso es insuficiente. Sobre Ricardo Madrid, forma parte de una nueva generación política en Sinaloa, y esto reafirma el compromiso del mandatario estatal de darle apertura a jóvenes y mujeres en su Gobierno. Según nos han informado, en los próximos días habrá otro cambio en una secretaría del Gobierno del Estado, cuyo titular también podría ser considerado como candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura del estado.

Sobornos. El escándalo de los sobornos a diputados locales a cambio de su voto que destapó el grupo parlamentario de Morena y que ahora ellos mismos buscan apagarlo y dejarlo en el olvido seguirá dando de qué hablar, porque la legisladora por el Partido Acción Nacional, Roxana Rubio Valdez, acusada de haberle dado 300 mil pesos al morenista Florentino Vizcarra Flores para que votara a favor de la propuesta de Presupuesto de Egresos planteada por el Ejecutivo del estado, afirmó que no dejará que el tema muera y le dará seguimiento en la Junta de Coordinación Política y con el presidente de la Mesa Directiva, Marco César Almaral, a pesar de que la bancada de Morena, por medio de su coordinadora, Graciela Domínguez Nava, adelantó que no presentarán pruebas ni denunciarán el supuesto caso de soborno al interior del Congreso para no exhibir a ningún diputado; pero la panista exige una disculpa pública de Vizcarra Flores y de Juan Ramón Torres Navarro, quienes la acusaron de soborno. Roxana Rubio no aceptó el llamado de “ahí muere” de los morenistas.

Reaparición. El empresario de la carne Jesús Vizcarra Calderón reapareció en la vida pública, ahora como presidente del Consejo Consultivo y de Vinculación Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien ayer sostuvo su segunda reunión con el rector Juan Eulogio Guerra Liera. Este Consejo nació en el año en 2010, y tuvo como presidente al empresario Juan Manuel Ley López, y ahora busca retomarse y está en reestructuración de sus integrantes, con el objetivo de delinear políticas de acuerdo con la situación en que está la educación superior en el país y que ha estado impactando en sus funciones. Entre los integrantes de este Consejo Consultivo se encuentra Raúl Carrillo Castaños, exsecretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado y un personaje muy cercano a Vizcarra Calderón; y ahora será el enlace operativo de la Presidencia del Consejo con la UAS y sectores de la sociedad. Jesús Vizcarra dejó en claro que este cargo no tiene tintes políticos, sino que busca sumar a la institución con su experiencia empresarial y en todo lo que ha desarrollado.

Sin resultados. El Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción ha generado muchas expectativas porque fue diseñado para detectar casos de corrupción en los entes públicos; pero, a un año de haber sido creado, no ha dado los resultados esperados, en parte porque todavía no cuenta con un marco jurídico de acción, según informó el coordinador de la Comisión de Selección de este sistema, Rodolfo Campoy de la Vega. Otro de los puntos que ha sido expuesto es la falta de presupuesto para operar; así que para quienes esperar que se castigue a los corruptos, todavía habrá que esperar un tiempo más.