Entendamos el estímulo a gasolinas

audima

A partir de hoy, 12 de marzo, y hasta el 18 de este mismo mes, entrará en vigor un estímulo del 100 por ciento, sobre el Impuesto Especial de Producción y Servicios, IEPS, aplicable a la gasolina, en todos sus octanajes, y al diesel.

Con ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, dejará de cobrar $5.49 pesos por litro de gasolina, de la menor a 91 octanos (o “la verde”, como se conocía anteriormente), $4.63 pesos por litro de gasolina, de la mayor a 91 octanos (o “la roja”, como se conocía anteriormente), así como $6.03 pesos por litro de diesel.

Adicionalmente, al estímulo del 100 por ciento sobre IEPS, mediante decreto publicado el día de ayer, la SHCP, otorgará otros estímulos de $3.87 pesos por litro de gasolina menor a 91 octanos, $2.74 pesos por litro de gasolina mayor a 91 octanos y $5.23 pesos por litro de diesel.

Recordemos que el IEPS es un impuesto indirecto el cual es modificado cada año mediante propuesta de la SHCP, aprobado por la Cámara de Diputados federal, impuesto que grava la elaboración, venta o importación de combustibles y lo paga el consumidor final, quien carga la gasolina, por lo que no aparece desglosado en la factura, como sí aparece en ella, el Impuesto al Valor Agregado, IVA.

No es el primer intento por frenar la escalada de precios de las gasolinas en el país, promesa de campaña de López Obrador. La semana pasada, el día 4 se habían otorgado ciertos estímulos de acreditamiento de este impuesto. La propuesta el día de hoy es más agresiva, y con ello, la Hacienda Pública, busca utilizar los mecanismos a su disposición para evitar una inflación mayor a la pronosticada para este primer trimestre.

Es un momento complicado, la guerra de Rusia contra Ucrania tiene los mercados mundiales nerviosos. El día de ayer, el precio del barril de crudo estaba por encima de los $100 dólares americanos, precio que no se alcanzaba desde julio de 2014, desde que inicio un descenso en los precios hasta su punto más crítico, alcanzado con la crisis del covid en marzo de 2020, donde el precio del crudo “tocó” unos escasos centavos de dólar por barril.

La pregunta válida es ¿por qué si el gobierno, a través de la SHCP, otorga un estímulo fiscal, no bajan los precios de los combustibles? La respuesta no es fácil, pero podemos decir que, dichos estímulos no van dirigidos a la baja de los precios, sino que están enfocados en evitar mayores alzas de precio o modificaciones bruscas que impacten al consumidor final. No hay duda de que las gasolinas deberán seguir subiendo gradualmente, pues la inflación generará naturalmente aumentos de precios en todas las cosas.

Sabemos que el precio de los combustibles se compone de los diversos costos, como el de producción, el tipo de cambio del barril de petróleo, los de transportación, y los impuestos son solo un elemento de la ecuación.