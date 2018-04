Entender el amor a los niños

¿Qué hay para entender sobre el amor a los niños?

Sentirse amado es la primera necesidad del ser humano. Si comenzamos por el inicio de la vida de un niño, tendríamos que entender que para él el amor es la mirada, y el cuerpo materno.

Sin cuerpo disponible y mirada, un niño no se sentirá amado. Y no le bastarán las sábanas de seda, ni los cuidados más profesionales de otras personas, ni los juguetes o estimuladores más sofisticados que lo rodeen.

El niño solo necesita mirada, porque la mirada le confirma que existe. Y a medida que va creciendo, la mirada le va dando la certeza de que hay otra persona que lo confirma como otro ser humano y que está bien que sea como es.

Cuando un niño de 2 o 3 años, que está manifestando a través de sus berrinches su ineludible deseo de ser una persona diferente para construir su autonomía, es reprendido por ello y, peor aún, retirado a su habitación, experimenta la falta de mirada que le comunican que “cuando él no está a la altura de las expectativas de sus padres, no es amado”; y así comienza desde esta temprana edad a internalizar la idea de que hay algo malo en él que no le hace acreedor al amor de sus padres.

Y cuando en esta y otras edades el niño es “corregido” mediante la violencia física o psicológica a través de nalgadas, jaloneos o golpes, o los gritos, las amenazas y las ofensas, es imposible pensar que con palabras dulces o explicaciones racionales el niño se convenza de que es amado.

Es urgente para la formación de personas sanas y funcionales que el Amor a los niños sea entendido como dar mirada, presencia, permitir que sean, que se expresen, poner límites sanos y flexibles, y no escatimar en las muestras de afecto para ellos.

¿Qué no es fácil hacerlo porque ellos no siempre son “buenos”? Sí, es más fácil cuando ellos se “portan bien”, pero no es por eso que se nos dificulta.

Se nos dificulta porque no podemos dar lo que no tenemos.