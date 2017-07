Entonces, ¿cuál es el beneficio? Transportistas de la línea Águilas del Pacífico de Mazatlán han manifestado en innumerables ocasiones su interés por que se aumente la tarifa del camión, pero la pregunta es, ¿cuál es el beneficio que los ciudadanos tendrán?, pues no quieren poner aire acondicionado ya que según refieren, los ciudadanos no lo quieren pagar. Es decir que a pesar del aumento, lo único que se les ofrecerá es el traslado por un peso más. El llamado sería a equilibrar la balanza para que todos salgan beneficiados.

Alumnos en riesgo. Los niños especiales del Centro de Atención Múltiple número 8 tienen tres años esperando que el Gobierno del Estado decida mejorar el inmueble donde estudian. Pese a que Protección Civil emitió un dictamen que especifica que es un edificio de alto riesgo debido que hay daños en más del 82 por ciento de los techos, la barda de atrás está por derrumbarse y el sistema de energía eléctrica ya no sirve, aún está en operaciones, poniendo en riesgo la vida de los menores. En cambio, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, plantel 37, ubicado en el paseo Claussen, se hizo una evaluación y pese a que el edificio a simple vista no se ve tan deteriorado como el CAM 8, ubicado en Villa Galaxia, también hay un dictamen de que las instalaciones son de riesgo y en menos de un mes deciden su cierre y demolición. Aquí es cuando hay inequidad en las escuelas.

Bonito, pero... Sin duda, la obra del parque lineal en la avenida Óscar Pérez Escobosa le cambió la dinámica de convivencia a miles de personas que viven cerca de esa gran obra. Lo malo es que hay zonas que lucen descuidadas, en especial en cuanto al grafiti, lo que afea el parque. Pero lo peor no es eso, sino que está lleno de heces de mascotas y huele horrible. Las autoridades deben ponerse enérgicas con los dueños cochinos que dejan los residuos fecales de sus mascotas, pues afectan a quienes acuden a esas instalaciones, en especial a los niños.

A la deriva. Quienes se encuentran en una encrucijada son los pescadores de altamar. A cuatro meses de iniciada la veda de camarón en el Pacífico, estos hombres se encuentran sin apoyo gubernamental. En otros tiempos se les remuneraba por limpiar el parque Bonfil como parte del programa de Empleo Temporal. Ahora, ni eso hacen, por la falta de recursos en la Sedesol. Los pescadores señalan que debido a su insolvencia económica no reciben créditos, por lo que en esta temporada de ‘piojillo’ se las están viendo negras.

. Con la reciente reinauguración de la alberca en el polideportivo en la ciudad de El Rosario, los niños estaban alegres, pues hasta se les dijo que el domingo los dejarían darse un baño. Resulta que siempre no será así y que al parecer permanecerá cerrado los sábados y domingos. Además, solo hay cupo para 80 niños en los cursos de natación. Esto ya trajo la primera queja de algunos padres de familia que año con año llevaban a sus pequeños a la alberca, pero este no les será posible, pues les informaron que ya estaba lleno. Piden al director de Deportes del Ayuntamiento de Rosario que les ayude y consiga el permiso para que puedan practicar este deporte, ya que anteriormente les aseguró que no había espacios.