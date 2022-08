¿Entonces fue un coscorrón al PAS?

Todo un “enredo político” provocó la decisión del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, de destituir como directora de Educación a Alma Marien Fierro, y a Rodolfo Ramos como director del Instituto Municipal de la Juventud, posiciones del Partido Sinaloense. Hasta el presidente estatal de esta partido, Víctor Antonio Corrales Burgueño, reclamó la separación no consultada de su gente. Pidió una explicación de Vargas Landeros no sin antes tirar la chifleta de que por ellos ganó en lo que llamó una elección muy cerrada ante el candidato del Partido del Trabajo Domingo Vázquez. Dentro de lo que cabe, el alcalde ayer la dio: Alma Marien y Rodolfo tenían otros compromisos y no estaban 24/7 con la sociedad ahomense. No se sabe si Burgueño va a quedar contento o no con eso, pero este de antemano había adelantado que iba a respetar la decisión porque es facultad del alcalde tomar ese tipo de decisiones. Por lo pronto, Vargas Landeros puntualizó que el despido de Alma Marien y Rodolfo no es ruptura con el PAS. ¿Y entonces qué es?

La opinión de no pocos es que sí es una ruptura no confesada de Vargas Landeros con el pasismo. Tanto que ni por cortesía política les comunicó los despidos de su gente a los dirigentes Víctor Antonio Corrales Burgueño y Héctor Melesio Cuen Ojeda. Sin embargo, todos justifican y le dan la razón al alcalde. Y es que hay coincidencia de que los pasistas “le jugaron chueco” a Vargas Landeros en la elección de consejeros de Morena. Con el apoyo que le brindaron a tres de ellos, sobre todo a José Luis Polo Palafox, a Vargas Landeros le descompusieron el resultado. Dicen que por eso les quedaron compromisos por cumplir, pero lo que más pesó fue lo de Polo Palafox. Pero como Vargas Landeros es “un hombre político y pragmático” dejó abierta la puerta para reconsiderar la relación con el PAS. Entonces si no fue una ruptura, pues sí fue un “coscorrón bien dado”.

Ya se despejó lo que iba a pasar con Hólincer Castro tras resultar electo consejero de Morena en la elección del domingo. No se va como subsecretario de Bienestar, como muchos creían que iba a pasar por lo que había dicho el alcalde. Se va a ir si es que resulta electo en el comité del partido. Hay que esperar, pues. También en el caso de Felipe Juárez. En 15 días, según, se le define si se queda o se va del Instituto Municipal del Deporte.

Dicen que el pasado domingo algunos fortenses vieron una escena de no creerse en conocida tienda comercial en El Fuerte. Los guardias de seguridad atoraron para revisar al jefe de Coepris en El Fuerte y Choix, Daniel “El Musa” Valdez. Con lo que vieron casi se caían para atrás.

El que anduvo en Choix fue el director de Turismo del gobierno estatal en la zona norte de Sinaloa, Domingo “Mingo” Vázquez. Conformó la primera mesa técnica de análisis y proyección para el desarrollo turístico. En ella están los de Codesin, UAIM, el Ayuntamiento de Choix y los empresarios. Ya hasta “Mingo” Vázquez calificó el hecho como un antes y un después de la proyección turística.