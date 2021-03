Entornos seguros y saludables ante la pandemia

BOLETÍn INFORMATIVO DE AARFS, A. C.

EAARFS A. C., en la búsqueda de la excelencia en el servicio a sus socios participó en el programa: “Asesoría a Empresas Afiliadas para el Retorno Saludable al Trabajo ante el Covid-19” realizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); como parte de las actividades de este programa, el personal de salud evaluó el cumplimiento de AARFS A. C. en los lineamientos técnicos específicos para un retorno laboral seguro comprobando que este organismo agrícola, cuenta con entornos de trabajo seguros y saludables para sus socios y colaboradores en las instalaciones con mayor afluencia de personas que son: nuestro edificio Central, edificio Ferretería Matriz y Unidad de Servicios Jiquilpan. ¡Enhorabuena!



• A todos los productores de maíz: los invitamos a acercarse a nuestra área de comercialización y ¡CONTRATAR SU MAÍZ CON NOSOTROS!, formando parte de nuestro programa de comercialización de maíz para este ciclo otoño - invierno 2020-2021, con un precio actual arriba de 5 mil pesos por tonelada con ¡PAGO EN 7 DÍAS! Tramite su documentación en AARFS A. C. ¡SOMOS SU OPCIÓN MÁS RÁPIDA Y SEGURA! Para más información, favor de llamar al (668) 812-3349 y/o (668) 812-0071.



• Las tres presas regionales integradas por la Luis Donaldo Colosio, Miguel Hidalgo y Josefa Ortiz de Domínguez, al día de hoy almacenan 963 mm3, con un decremento de 80 % comparado con los 4 mil 796 mm3 del año pasado a la misma fecha. En lo que respecta al sistema de presas del estado de Sinaloa tiene un almacenamiento de agua de 2 mil 472 mm3, significando una reducción de 73 % comparado con los 9 mil 065 mm3 que se tenían acumuladas el año pasado a la misma fecha.

• Por lo anterior, urgimos a todos los agricultores a implementar prácticas agrícolas sustentables, para el cuidado y uso del agua de riego, con las siguientes recomendaciones: 1) Ahorro de agua 2) Regaderos limpios y en buenas condiciones 3) Tiradas cortas y adecuadas de surcos 4) Tamaño adecuado de pipas 5) Supervisión del riego 6) Riego ininterrumpido 7) Trabajo eficiente de regadores 8) Monitoreo del tiempo de riego. ¡Cuide su agua de riego, el futuro del campo depende de nosotros!



• Se estima que en este ciclo Sinaloa se ubicará como el primer estado productor de frijol en modalidad de riego con 120 mil tm, seguido por Chiapas y Veracruz con 26.2 mil tm y 13.6 mil tm respectivamente. Sigue la espera de la apertura de ventanilla para poder iniciar con el trámite del subsidio que otorgará el Gobierno de Sinaloa, con el cual se apoyará con los costos de hasta 30 días de almacenamiento, conservación y aseguramiento del grano, es importante que los productores estén atentos al aviso del gobierno del estado.



• El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) informa que empacadores de Torreón y Monterrey le siguen apostando a la importación de frijol pinto americano, ya que les resulta más barato que el pinto Saltillo, agregando que las importaciones de frijol al primer bimestre del 2021 sumaron 45.3 mil tm, más del doble de las realizadas en el mismo período de 2020. Cabe mencionar que el 91 % de este volumen proviene de EUA y el restante de Canadá. En el tema de precios, el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), registra en las centrales de abastos de Guadalajara y del DF-Iztapalapa cotizaciones en niveles de 30 y 40 pesos respectivamente para el frijol Azufrado Higuera de Sinaloa. Cabe señalar que en el estado vecino de Nayarit se llevó a cabo una reunión de acopiadores con el gobierno del estado, en la cual se acordó un precio mínimo de 26.00 pesos/kg para el frijol azufrado.

• En cuanto al maíz, el precio internacional del grano sigue manteniendo su canal de tendencia lateral, con un comportamiento mixto que ha oscilado dentro del rango de consolidación de las últimas semanas, el mercado se encuentra a la espera del reporte del USDA que se libera el próximo 31 de marzo en el cual se informará la intención de siembra, y el reporte de inventarios trimestrales los cuales pueden marcar tendencia en el precio. El contrato Julio/21 cerró la semana en un precio de 210.92 dólares por tonelada, que si tomamos en cuenta las nuevas bases de 38 USD, y un tipo de cambio FIX de 20.57 pesos nos da como resultado un precio de 5 mil 120 MXN por tonelada. Respecto al trigo harinero, mantiene su tendencia a la baja, ya que las principales zonas productoras cuentan con clima favorable y se espera una producción récord a nivel mundial, el mercado no encuentra soporte para elevar su precio, el futuro Julio/21 está en 223.86 dólares por tonelada, que si tomamos en cuenta bases de 27 USD, nos da como resultado un precio de 5 mil 160 MXN por tonelada.