Entre amigos y carcajadas

Esas carcajadas que hacen que se te olvide hasta en qué día vives

En estos días que ya parecen serie de televisión, quiero poner pausa para dar gracias a los que aligeran la incertidumbre: los amigos.

Puedo decir que, aunque soy una persona risueña, las risas que me han sacado lágrimas las he pasado con mis amigos. Esas carcajadas que hacen que se te olvide hasta en qué día vives. Así como también conversaciones interminables en las que se llora de sentimientos encontrados.

Vaya que más de una vez todos hemos vivido el gran consejo de “amigo, date cuenta” aunque el consejero esté más loco que el aconsejado y que a pesar de que al final cada quién hace lo que se le da la gana (y muchas veces no nos damos cuenta), se siente bonito saber que hay gente para ti cuando estás en alguna encrucijada.

En estos días de no saber muy bien si Anonymous se volverá aparecer, si la mamá de Luis Miguel al fin se encontrará o si de una vez por todas este virus tendrá cura, no hay mejor que hacer quiniela entre amigas y hasta hacer memes al respecto. Bien se dice que ojos que no ven, amigos que te lo cuentan. Los amigos todólogos te tienen al tanto de cada noticia y no nomás te dan argumentos, citado en APA y hasta con evidencias respaldadas de primera mano. Además son expertos en todo, desde grandes nutriólogos, instructores de ejercicio o conocedores de remedios caseros, no hay tema que falte.

Amigos de los buenos, sean muchos o sean pocos, son sigue rollos hasta morir (con debida responsabilidad, claro) . Por ejemplo, yo soy fanática de hacer eventos con temas, para que cuando les dije que la etiqueta era estrictamente rosa, los hice buscar por cielo mar y tierra para que llegaran con la vestimenta que pedí. A veces el seguir el rollo consiste en más que buscar una camisa rosa, pero se aprecia de igual manera. Con las amistades lo que cuenta es la intención y disponibilidad de hacer las cosas.

Así sea un café chismeador, una gran amanecida o hasta una ida a comer, sabemos perfectamente quienes están para quedarse y alegrarte el día con un meme.

Por eso GRACIAS a los grandes amigos que de verdad sacan una sonrisa hasta en el peor de los tiempos. Ana en Rose.