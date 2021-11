Entre el desabasto de agua potable en Mazatlán y el nuevo gerente de Jumapam

Ciudad con sed. Las quejas por el desabasto de agua potable empezó ayer a subir de nivel al escasear en algunas zonas el agua potable en garrafón. Algunos distribuidores suspendieron la venta de agua en garrafón, y purificadoras distribuidas en toda la ciudad se quedaron sin suministro. También en los supermercados y tiendas de abarrotes se reportaron desde ayer sin existencia de agua embotellada. Miles de familias fueron sorprendidas por la suspensión del suministro de agua corriente y ayer ya expresaban su desespero a través de diferentes medios. La polémica aumentó cuando el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, apareció en los medios de información advirtiendo que posiblemente el desabasto de agua potable se prolongue por una semana. La versión contrastó con las aseveraciones del gerente de la unta Municipal de Agua Potable, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, quien sostenía que sería a partir de hoy cuando se espera que el servicio se empiece a restablecer.

Obra polémica. Quien intentó curarse en salud fue el gerente de la Jumapam, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez. Desde el primer minuto que supo de los problemas que se tendrían en los para el abasto de agua, responsabilizó a los trabajadores de la Conagua. El martes publicó un comunicado en el que lamentaba que el personal de la Conagua no haya avisado a la Jumapam sobre los trabajos que realizarían para la reparación de canales afectados por el huracán Nora. Estas labores son las que, según el gerente, están afectando la conducción de agua a las potabilizadoras. No obstante, Conagua en un comunicado descartó el desabasto de agua en Mazatlán por la reparación del canal hidroagrícola afectado por Nora. José Luis Montalvo Espinoza, director general del organismo de cuenca Pacífico Norte de la Conagua, recomendó a la Jumapam revisar la operatividad de las potabilizadoras, pues considera que la turbidez del agua no es producto del suministro de agua a través de diques.

Van por un cachito. Ya están a la venta los boletos para la rifa de los terrenos del Centro Integralmente Planeado (CIp) Teacapán - Playa Espíritu. La rifa es el próximo 5 de diciembre y a nivel nacional se expenderán 2 millones de billetes, que tienen un valor de 250 pesos. Se sortearán 200 lotes turísticos, 19 mil 796 reintegros y 20 mil premios en especie y en efectivo. La rifa ordenada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, representa el fin que por varios años tuvo Escuinapa y sus habitantes de entrar de lleno a los mercados mundiales del turismo y con ello potencializarse en materia de desarrollo económico. Varias generaciones de estudiantes le apostaron a la capacitación en servicios turísticos con la certeza de que tendrían la posibilidad de desarrollarse profesionalmente en el CIP Teacapán. Otra decena de empresarios arriesgaron su capital para aprovechar las oportunidades que se anunciaban. Ya todo quedó en el pasado.

Leer más: Habitantes de la zona alta de Mazatlán sufren por la falta de agua, no han recibido apoyo de pipas

La protesta. Si todo resulta como lo anunciado, hoy frente al ayuntamiento de Mazatlán se realizará otra protesta más, ahora en contra del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres. Activistas organizados anunciaron a lo largo de la semana un informe sobre los supuestos desordenes administrativos y delitos de la actual administración. Hasta se invitó a la ciudadanía a través de perifoneos realizados en colonias y fraccionamientos populares.