Entre la soledad y el invierno

La época que para muchos supone la más feliz del año, para otros tantos representa un lapso difícil de pasar, en el que factores climatológicos, así como recuerdos y sentimientos, se convierten en un peligroso cúmulo que lleva a quienes carecen de salud mental a salir por la “puerta fácil”, como mal llaman al suicidio.Con todo y las luces navideñas, el movimiento comercial, el olor a antojitos en las calles, eso no le basta a diciembre para zafarse de la corona como el mes en el que más muertes por esta causa se suscitan.De acuerdo con datos proporcionados por el Inegi, quienes más consuman decesos por esta causa son hombres, sin embargo, por intentos las féminas no se quedan atrás; lo que sucede es que en muchos de los casos no tienen el “éxito” esperado. Para no variar y como si en algo le faltara estar presente a la violencia, hay índices que comprueban que el 57.3 de las mujeres que piensan en el suicidio sufren o han sufrido de violencia familiar. Al ser seres vivos, el clima y todo lo que nos rodea no nos es extraño, es por ello que los especialistas y científicos han encontrado que hay padecimientos detrás de estas cifras, tales como el síndrome de la tristeza invernal, en el cual por las bajas temperaturas el sistema del ser humano se descompensa; no en vano ciudades como Londres (que se caracterizan por climas muy fríos) tienen impresionantes tasas de suicidio.