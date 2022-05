Entre menos diputados, más olotes

audima

López Obrador continúa con sus ataques a las instituciones democráticas, el INE, como ya es costumbre es víctima una vez más de las agresiones dirigidas desde Palacio Nacional.

Abanderado con la propuesta de una Reforma Electoral planea su próxima ofensiva; desde hace meses nos había adelantado sus planes de enviar al poder ejecutivo una iniciativa de reforma con el afán de cambiar el mecanismo de designación de los consejeros del INE y del TEPJF, claramente el nuevo mecanismo sería a través del voto directo de la ciudadanía hacia candidatos propuestos por los tres poderes de gobierno, un “triunfo más de la democracia” dirán.

La iniciativa no se queda ahí, también plantea reformar el número de diputados federales, que pasarían de 500 a 300, algo que es aceptado y aplaudido por un amplio sector de la población que ve en ello un fuerte ahorro, creen que el proceso legislativo sería más dinámico y con ello una Cámara más eficiente. Pero, ¿Realmente necesitamos menos legisladores?, ¿de cuánto es el ahorro proyectado?, ¿Es posible tener una Cámara de 300 legisladores que sea representativa de los 130 millones de habitantes? En primera instancia no estoy peleado con la idea de menos diputados, sin embargo, me gustaría que se pudieran contestar cada una de las preguntas anteriormente planteadas; la respuesta a la primera pregunta considero que la depende del objetivo que se busque, para que Morena y aliados tengan un mayor porcentaje de curules sí, claramente para ello es útil; la segunda, me parecería insignificante el ahorro que se pudiera tener comparado con el riesgo que esto plantea, además, ¿Con qué cara viene el Presidente a querer ahorrar cuando en estos años al frente del ejecutivo se ha dedicado a despilfarrar – Tren Maya, AIFA, cancelación AICM?; la tercer pregunta requiere un análisis más detallado acerca de cómo se asignarían las candidaturas y la distribución de los curules.

Veamos un ejemplo, en las pasadas elecciones federales de 2021, la alianza Va por México, en Sinaloa, alcanzó una votación correspondiente al 34.17%, sin embargo, no ganó uno solo de los siete distritos electorales y al momento cuenta con solamente una diputada de oposición electa por el principio de mayoría relativa.

Replanteo la pregunta, ¿La reforma propuesta por AMLO realmente busca una mayor representatividad de la oposición?

Los cambios propuestos a la Cámara de Diputados pueden resultar “interesantes”, pero no debemos olvidar que los propuestos al INE y al TEPJF son repulsivos.

Empecemos por el nombre del órgano que sustituiría al INE, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, comprobando una vez más que eso de pensar en nuevos nombres no se les da del todo – Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y la Secretaría del Bienestar, por Dios.

Seguimos con lo verdaderamente lamentable, una disminución al presupuesto que recibe el instituto, la destitución de los actuales consejeros y su reducción a siete, en lugar de los actuales once, así como la elección de ellos a través del voto directo ¿Necesito explicar a quién se busca beneficiar? López Obrador sabe que esta es una iniciativa que no tiene futuro en la Cámara de Diputados, no cuenta con los votos suficientes para pasarla y mucho menos se ve disposición a dialogar y negociar con la oposición.

Si se repite la constante de no cambiar una sola coma al proyecto, esperemos ver de nuevo una iniciativa de reforma constitucional mandada por el ejecutivo rechazada, haciendo historia de nuevo. Pero Andrés es todo menos ignorante, esta iniciativa busca todo menos reformar, sabe de antemano el fracaso, pero es una herramienta que abona a su modelo discursivo de dividir, atacar y buscar día con día “nuevos enemigos”.