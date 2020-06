Entre santos y otros rituales

Les cuento algunos que mi abuela me contó, se dice que no hay pruebas pero tampoco dudas de su eficiencia

Para los que no sabían (yo incluida), el día de ayer se celebró a San Antonio, y para los que siguen igual de confundidos, San Antonio es el santo “especial” al que las abuelas (y todos) le rezan para conseguir pareja.

Lo peculiar de este santo son los muchos rituales que circulan alrededor de este, y como algunos de nosotros llevamos solteros un tiempo, es normal que nos induzcan a seguir el rollo en estos rituales de vez en cuando.

Les cuento algunos que mi abuela me contó, se dice que no hay pruebas pero tampoco dudas de su eficiencia.

Primero que nada el San Antonio no puede ser comprado para uno mismo, sino que debe ser regalado o robado. También el santo debe de estar incómodo; unos lo ponen en el congelador, otros de cabeza... el punto es que mientras no haya pareja, tampoco comodidad.

Claro que también al pobre santo se le debe rezar, pero si vamos a casos extremos le debes quitar a su bebé (los San Antonios tienen un bebé en brazos), y separarlos hasta que llegue dicha persona especial.

En su día se da un “level up” a los rezos (aunque sea un día tarde se le puede hacer), según mi abuela con mucha seriedad se le reza 13 veces y se le ponen 13 monedas (de cualquier valor) y se dejan un año esperando que el santito dé sus resultados.

Con todos estos procesos me quedé como Carrie Bradshaw y I couldn’t help but wonder (no pude evitar preguntarme) ¿qué otros posibles rituales existirán para otros santos?

Aunque no soy mucho de amarres y mucho menos de brujería, una cosa sí se me vino a la mente. Hace un tiempo, cuando la mayoría de mis amigas estaban solteras y se la vivían renegando de su soltería, hice unas “estampitas” en la cual como a San Antonio, las invité (con un poco de humor) a recitar y así levantarles un poco los ánimos.

Esa estampita terminó siendo nuestro pequeño ritual también, ya que todas tenemos una y pues, yo no sé si ellas pero yo sí la pienso de vez en cuando. La oración va algo así: San Timoteo, que no sea feo. San Ramón, que no sea panzón. San Ludovico, que sea muy rico. San Pascual, que no sea animal. San Alejo, que no sea muy viejo. En fin, como dije antes, era con una intención sobre todo humorística para un grupo de solteras y seguimos refiriéndonos a ella de vez en cuando.

Me imagino que como las abuelas, cada quien tiene sus trucos y bueno, nunca está de más recurrir de vez en cuando a estos recursos que pueden parecer un poco extraños, al final si no resultan pueden llegar a sacar una buena anécdota.

Ana en Rose.