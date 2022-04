Entrevista: Rosa Díaz, una mexicana clave en el descubrimiento de Eärendel (VIDEO)

audima

Entrevista de Manuel Mazzanti con la astrofísica mexicana Rosa Díaz

Buenos días. 31 de marzo, un día después del increíble comunicado del descubrimiento de Hubble, tengo el honor de hablar con Rosa Díaz. Rosa está metida de lleno en la cocina de lo que es el Hubble y el James Webb, es astrofísica mexicana que trabaja en el Space Telescope Science Institute, si no me equivoco Rosa es Subjefa del Grupo Ingeniería para Misiones y Análisis científico para el HST y el JWST.

P.- ¿Cómo estás, Rosa? Que placer.

R.- Muy bien, gracias. Un placer estar aquí contigo.

P.- ¿Cómo estás el día después? Imagino que esto ya lo vienen cocinando hace un tiempo. ¿Cómo te sentís el día después del comunicado y cómo son las repercusiones?

R.- Bueno, es muy interesante comunicar este tipo de descubrimientos a toda la comunidad, a la gente, que se den cuenta de lo que podemos hacer con el telescopio Hubble. Sigue haciendo descubrimientos muy importantes y el hecho de que hayamos podido ver esta estrella tan lejana es un evento muy, muy importante.

P.- Mi primer pegunta es: ¿El equipo...encontró esto de casualidad o si estaban buscando específicamente un descubrimiento como este?

R.- Bueno. Este programa se estaba enfocando en cúmulos de galaxias los cuales sabemos que producen estos lentes gravitacionales que magnifican la luz de objetos muy distantes. Entonces, estaba buscando objetos muy lejanos en el tiempo que tuvieran esta magnificación por los lentes gravitacionales.

Entonces estaban tratando de buscar galaxias lejanas y afortunadamente todo se alineó apropiadamente para que pudieran detectar una estrella, lo cual es algo que no se esperaba.

P.- ¿Entonces esta estrella está dentro de una galaxia? Obviamente no conocemos porque está, entiendo, en el borde del lente gravitacional y gracias a que está estirada en este horizonte pudimos detectar una estrella en particular.

R.- Sí, normalmente cuando observas lentes gravitacionales aparecen en arcos y tienes que ver la matemática y todo para saber por qué se forman en arcos, y normalmente lo que ves es la galaxia que está esparcida en un arco y la brillantez y lo compacto de esta estrella es lo que permitió deducir que es una estrella, o a lo mejor pueden ser dos estrellas pero hasta el momento por el brillo se deduce que es una estrella. Pero estos arcos son producidos siempre por lentes gravitacionales.

P.- Por qué no me explicas a mí y a la audiencia, ¿qué es un lente gravitacional?

R.- Es un fenómeno que Einstein predijo en los años 1920 y básicamente los objetos masivos deforman la tela del espacio y tiempo, y esto hace que la luz que viene de objetos distantes sigan un camino diferente que si fuera todo plano, y es desviada y esta desviación hacer que veas más luz que si no tuvieras este lente gravitacional.

Por eso le llaman lente gravitacional, porque magnifican la luz y esto es lo que nos permite ver objetos que están muy distantes., más allá del límite de lo que pudiéramos ver si no tuviéramos este lente gravitacional.

P.- Rosa, ¿entiendo que entre la línea de visión del Hubble y esta nueva estrella había una galaxia que fue lo que permitió que la imagen...que este lente se produjera y podamos descubrirla?

R.- No era una galaxia, era un cúmulo de galaxias, es un cúmulo muy masivo de galaxias, eso es que entre más masivo más te ayuda a hacer esta aplicación, pero también las estrellas dentro de la galaxia donde esta estrellas está también esto contribuye a la amplificación de la luz y todo se acomodó perfectamente para que pudiéramos ver una estrella.

P.- Rosa...tenemos una estrella que está a casi 13 mil millones de años luz. ¿Qué querés saber de esa estrella ya? Cómo astrofísica, quizás en el lugar donde más se sabe de astronomía, qué te gustaría saber inmediatamente, tipo espectral, masa, temperatura, ¿qué te encantaría saber?

R.- Sabemos con esas observaciones que la masa es entre 50 y 100 masas solares, pero también queremos ver: ¿es una estrella o son dos? No puede ser un cúmulo por el tamaño, deberían una o dos, pero también queremos saber los elementos, porque se formó tan temprano en la época del universo, como de 7 por ciento de la edad del universo, entonces, sabiendo la composición nos da idea de cómo eran las estrellas en el pasado y esto es lo que queremos aprender con estas observaciones: cómo el universo ha evolucionado, cómo ha cambiado conforme el tiempo ha pasado.

P.- Esto, imagino que desde el lanzamiento del James Webb nos daban muchísimos ejemplos de cómo van a trabajar en conjunto el Hubble y el James Webb y creo que no hay nada mejor que este ejemplo(...)esto es el primero quizá de los ejemplos de cómo pueden trabajar juntos, ¿cierto?

R.- Sí, los astrónomos no pueden ir a las galaxias o las estrellas, lo único que tenemos es la luz y diferentes telescopios que observan diferentes tipos de luz nos dan la información que necesitamos. James Webb es tan poderoso como Hubble en el infrarrojo, Hubble observa en el visible y ultravioleta, si ponemos esta información junta vamos a poder aprender mucho más de esta estrella y además como James Webb va a poder ver con más detalle más lejos en el tiempo, porque observa en el infrarrojo, entonces nos va a poder dar más detalles de esta estrella.

P.- Rosa, imagino que el James Webb tiene un calendario preparado de próximos objetivos, ¿está Eärendel en este calendario?

R.- Sí, sí está en las observaciones del primer ciclo de James Webb, ya están preparados para tratar de ver bien el tipo espectral y toda esa información que tú estabas mencionando.

P.- El hecho de tener dos telescopios es un sueño, ¿no? El hecho de tener dos telescopios en orbita que se complementen de esa forma. ¿Cómo está la salud del Hubble? Porque sabemos que tiene 32 años, sigue haciendo descubrimientos increíbles, ¿tenemos que prender una vela para seguir teniendo los dos funcionando por muchos años más? Contáme cuál es el estatus del Hubble.

R.- Bueno, Hubble sigue funcionando muy bien, los instrumentos que tiene son muy poderosos y sigue trabajando muy bien. Las observaciones estas nos muestran que sigue trabajando muy bien. En la última misión de servicio se le cambiaron muchos componentes muy importantes lo cual nos permite tener esas imágenes y va a seguir dándonos este tipo de imágenes por varios años más.

P.- ¿Siempre has tenido resta pasión por el espacio?

R.- Sí, siempre he tenido, siempre me gustó la ciencia, siempre me gustó ver las estrellas cuando estaba chica, aunque nunca imaginé que llegaría a este punto.

P.- Pregunta de usuario en Twitter: ¿Eärendel podría llegar a tener su propio sistema solar o es muy temprano para que elementos pesados permitan que se forme un sistema planetario?

R.- Probablemente no, porque para formar un sistema planetario se necesita mucho tiempo y esta cómo es una estrella masiva tiene un tiempo de vida muy corto. Entonces no creo que vaya a tener uno, porque es muy brillante, vive muy poco y no da tiempo.

P.- Pregunta de usuarios en Twitter: ¿Cuándo se mide el corriente al rojo a través de un lente gravitacional hay que hacer correcciones extras?

R.- No. Las ecuaciones matemáticas permiten deducir dependiendo de la distancia del cúmulo, tienes que saber la distancia del cúmulo, tienes que saber el tipo de filtro que estás utilizando para saber la distancia del objeto.

P.- ¿Cuándo pensás que podemos observar las primeras observaciones del Webb?

R.- Las primeras observaciones van a ser alrededor de junio (2022), es cuando van a hacer las primeras observaciones de los equipos que las están haciendo y ya después se empezará, más tarde en el verano, las observaciones del primer ciclo de todos los científicos que propusieron para el James Webb. No sé cuándo exactamente las observaciones de Eärendel estaban programadas, pero vamos a empezar a observar con James Webb como en el verano.

R.- ¿Trabajas ahora en un proyecto de investigación dentro del instituto del Hubble?

P.- Bueno, mi trabajo principal es ayudar a todos los científicos o los equipos que reciben los datos de ambos telescopios y ayudarlos con el procesamiento de los datos. El telescopio toma imágenes que tienes que limpiar, quitarles los efectos de los detectores y ese tipo de marcas que no quieres que se confundan con la ciencia...Estoy muy involucrada con todos los instrumentos, en particular del James Webb.

P.- Estás sorprendida por lo increíble que se ha portado el James Webb hasta ahora, no creo que hayamos tenido ningún tipo de problema desde su despliegue, de cada uno de sus instrumentos han funcionada de maravilla. ¿Estás sorprendida y entusiasmada con lo que viene?

R.- Estos super entusiasmada, no estoy tan sorprendida que todo haya salido tan bien porque hemos hecho demasiadas pruebas, muchísimos años de trabajo para asegurarnos que todo funcione cual debe y esto es lo que estamos viendo. Pero sí, estoy super emocionada por ver las primeras imágenes de James Webb.

P.- Sí, así estamos todos. Rosa, no quisiera quitarte más el tiempo, fuiste muy clara, te agradezco muchísimo y felicitaciones por este descubrimiento, por una carrera increíble y ojalá que podamos seguir charlando y divulgando sobre estás increíbles cosas que pasan en el universo.

R.- Muchísimas gracias, fue un placer estar aquí y poder conocerte.