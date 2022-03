Entrevista exclusiva: Kristine Ramos narra su experiencia en el SLS de la NASA

audima

Nuestro colaborador Manuel Mazzanti entrevistó a la Líder para Desarrollo de Negocios para SLS - Boeing, Kristine Ramos, quien entre muchas otras cosas sostuvo que no es necesario ser una persona de "ciencias" para trabajar en la industria aeroespacial.

Entrevista

P.- ¿Cómo estás Kristine?

R.- Bien. Gracias por tu tiempo.

P.- ¿Porqué no nos cuentas exactamente tu rol...porque se que tienes una extensa carrera en el mercado aeroespacial, desde ULA, Boeing, NASA...cuéntanos que estás haciendo ahora y que tan emocionada estás por este increíble día.

R.- Por supuesto, actualmente trabajo en Desarrollo de Negocios, entiendo las capacidades que tiene este cohete (SLS), así que trato de estructurar todas esas capacidades para nuevas y futuras misiones para la exploración espacial profunda.

P.- ¿Cuánto tiempo has estado involucrada exactamente en esta posición? ¿Estamos hablando de meses? Años?

R.- Hablamos de meses, previamente era ingeniera, pero he estado en esta posición por seis meses. Seis meses

P.- ¿Qué es lo que más te entusiasma sobre este día? ¿Puedes creer que este día ha llegado?

R.- No, de hecho no lo puedo creer, se siente tan surreal. Antes era la ingeniera de diseño, cuando SLS solo existía en papel...Estamos hablando...2000...2012, justo cuando comenzamos con la fabricación, viajé a Michoud, en New Orleans y de hecho estuve adentro de la sección de los motores, cuando todavía estaba totalmente vacía

Después lo seguí hasta Mississippi, al centro Stennis, donde estuve a tiempo completo para la campaña "Green Run". Y después lo volví a seguir hasta aquí en la Florida, así que para mí es muy surreal porque he estado en el programa por tanto tiempo, lo he visto desde que estaba en papel...desde una servilleta dibujado hasta que estaba totalmente ensamblado aquí.

P.- Así que podríamos decir que es casi tu bebé.

R.- Es mi bebé, es mi hijo.

P.- La verdad es que no me puedo imaginar la emoción después de 10-12 años, construir algo de la nada, y verlo ahora salir de ese edificio (VAB) ...¿qué tan importante es Artemis para la NASA? Me refiero a nivel emocional, y en muchos factores hasta cambiando la forma que en vemos este regreso a la Luna.

R.- Yo creo que esto va a cambiar todo y este es el primer paso en la exploración del espacio profundo

Y para esta generación, no hemos ido, la última vez fue hace 50 años, así que par nosotros, el poder volver a ir...va a inspirar mucho para la ciencia y la ingeniería, y no solo en la parte de ingeniería, pero en todos los aspectos creativos, porque no solo se necesita ingeniaría para crear este cohete, sino logística, programadores, analistas, técnicos, todo tipo gente capacitada en muchos rubros.

Y espero que esto inspire a muchos de ellos a mirar al espacio y la industria aeroespacial. Este es un día fantástico para que lo vean y aún más cuando sea el lanzamiento. Espero que inspire a muchas personas.

P.- ¿Cuáles son tus próximos pasos en este proyecto? ¿Estás involucrada con Artemis 1, 2 y 3? Se que ya se están construyendo los componentes para el SLS 2, SLS 3, ¿estás trabajando en ello también?

R.- Si y estamos viendo ya esas misiones y más allá..¿qué podemos hacer para la exploración del espacio profundo? Así que cuando comencemos a construir la versión del SLS con al etapa superior exploratoria (Expl Upper Stage) vamos estar viendo de ir más lejos y más allá, Marte o quizás el espacio interestelar

Estamos trabajando con la comunidad científica, nuestros clientes y realmente llegar a materializar todas esa misiones Cada días estás viendo nuestra capacidad y pensando...¿a quien podemos involucrar en estas misiones?

P- ¿Siempre fuiste tan apasionada por el espacio?

R.- Sí. Y solía trabajar en el proyecto del Shuttle (Taxi Espacial), y la verdad no pensé que podría trabajar en la industria aeroespacial

Llegué como Ingeniera Química pensando que solo podría trabajar en Petróleo o tal vez medicina, pero al llegar aquí y ver que tan apasionados e inspiradores inteligentes son todos, me transformó a mi en apasionada porque no importa en realidad lo que haces, si estás realmente involucrado, este es un pequeño nicho no todo el mundo puede hacerlo, y trabajar en hacer lo imposible es realmente divertido...así que si, soy muy apasionada, y más cuando ves a todos los demás sintiendo lo mismo.

P.- Sabes que he estado entrevistando a mucha gente de la NASA y otras empresas en la industria y es sorprendente cuanta gente me dice que nunca creyeron que podrían trabajar en esta industria porque pensaban que tendrían que ser un científico de cohetes.

¿Cuál sería tu mensaje para las generaciones más jóvenes, que no son científicos de cohetes, pero que si podrían trabajar en la industria?

R.- No tienes que estar en ciencias, no me malinterpretes, yo soy una promotora de las carreras científicas (STEM), pero si eres creativo y quieres trabajar en la industria aeroespacial, hay lugar par todos, necesitamos gentes en finanzas, abogados, en medicina, agricultura...comunicadores!, si! sobre todo comunicadores para poder informar lo que hacemos.

Creo que tenemos que comunicar mejor lo que hacemos sobre el espacio, así que honestamente cada nicho y carrera pueden hacerlo

Y los necesitamos..no necesitamos solo ingenieros para construir in cohete, necesitamos gerentes de proyectos, IT, gente que sepa comprar y hablar con proveedores, yo no se como es el proceso cuando llega la hora de comprar. Así que todos aquellos interesados en el espacio, pero se sienten desalentados..hagan un salto de fe, es lo que les diría.

Nunca se sabe, y si eres abierto, muy abierto a probar nuevas cosas, entonces si! Este es el lugar donde estar.

P.- Kristine de dónde sos?

R.- Soy de Florida del Sur y primera generación de Filipinos. Mi familia llegó desde las Filipinas. Y ellos jamás pensaron que yo podría llegar a estar en la industria aeroespacial...¿qué tan orgullosos están?

Si, están muy orgullosos de mi y de que estoy trabajando en un programa de la NASA. Y todavía mucho no entienden, pero para ellos, jamás pensaron que esto sería posible. Pensaban que uno que tenía que ser un super científico de cohetes, haber ido a ciertas universidades, pero es para cualquiera

P- Kristine, muchas gracias, realmente muy inspirador, la verdad que admiro que tientes un trabajo soñado...trabajando tantos años, con el Shuttle, deferentes compañías, y ahora básicamente construyendo el SLS. Así que felicidades y espero que el "rollout" sea muy exitoso. Seguro así será, muchas gracias.