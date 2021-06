Entusiasmo por momia de 4,500 años en Egipto

Historia En El Debate

23 de junio de 1971

Evasión fiscal de dueños de fraccionamientos. Una cuantiosa evasión fiscal que han hecho los fraccionadores de terrenos urbanos quedó al descubierto ante los enviados de la Tesorería del Estado, al señalar notarios públicos locales que los dueños de terrenos no pagaban varios impuesto municipales, los que posteriormente tenían que se cubiertos por los compradores de lotes. Aun cuando no dijeron nombres, los notarios denunciaron que muchos fraccionadores no cubrían las cuotas de cooperación por drenaje, alumbrado y otras obras públicas.

Campesinos con educación serán líderes ejidales. Durante una reunión llevada a cabo en Palacio de Gobierno, el gobernador del estado, licenciado Valdés Montoya, exhortó a los campesinos sinaloenses a seleccionar como dirigentes a aquellos que sean capaces de anteponer los más elevados intereses ejidales a sus intereses personales o de grupo. “Creo tener el derecho a pedirles que escojan a dirigentes con educación, mayor convicción revolucionaria, mayor vocación agraria y espíritu de servicio”, señaló.

Entusiasmo por momia de 4,500 años. El Cairo. La admiración pública despertada en torno a una momia de 4,500 años de antigüedad de un músico faraónico, ha dejado perplejos a los egiptólogos locales. El director de centro de investigaciones norteamericano, John Dorman, explicó que no podía entender el motivo de semejante excitación, puesto que Neffer, cuyo nombre significa “el hermoso”, fue descubierto hace siete años por el arqueólogo Ahmed Mousa a mediados de la década de 1960, y ha estado en exhibición al público durante los últimos cinco años.

La reputación de la momia fue renovado por un artículo de un periódico local, que cita a Nefer como el "más grande y valioso descubrimiento histórico y científico", calificando el hallazgo como más importarte que el de la tumba de Tutankamón, hecho por la expedición de Lord Caernarvon, en 1922.

Revista musical “La flauta mágica”. La maestra de danza Quetita Pimentel de Vega, directora de la Academia “María Enriqueta”, está preparando con el mayor de los entusiasmo, su revista musical “La flauta mágica”, en el que participarán sus alumnas. El evento artístico tendrá lugar en el Teatro del IMSS. Participan Teresita Sánchez, Adelita_Fierro, Lorenia Ramos, Thelma Gallegos, Quetita Vega Pimentel, por mencionar a algunas. La presentación del día 26 del presente, es esperada con entusiasmo.

23 de junio de 1996

Violencia e impunidad. Representantes de la iniciativa privada sinaloense se entrevistaron con el gobernador Renato Vega, para exponer la preocupación que priva por la inseguridad que prevalece en la entidad, debido ala violencia e impunidad. Se mostraron inconformes por la supresión que se hizo del Consejo Consultivo de Seguridad Pública, y pidieron ser tomados en cuenta en las acciones que se lleven para prevenir y combatir los delitos relacionados con el narcotráfico, en los que se han visto involucrados agentes de algunas corporaciones policiacas.

Enésimo llamado a resolver el caso Colosio. México, D.F. Al cumplirse este día 27 meses del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el malogrado candidato presidencial del PRI, la dirigencia del partido entregará una nueva carta al procurador Antonio Lozano, para exigir el pleno esclarecimiento del homicidio. Los líderes priistas ponen en duda la capacidad de los funcionarios a cargo de las averiguaciones, ya que a pesar de que han transcurrido más de dos años, los resultados son mínimos, casi nulos.

Muere Papandreou. Atenas. Andreas Papandreou, el primer jefe de gobierno socialista de Grecia y líder del partido gobernante del país, falleció a los 77 años de una falla renal. El primer ministro Costas Simitis fue elegido por los socialistas para encabezar el partido en enero a causa de la mala salud de Papandreou. Este fundó el Movimiento Socialista Panhelénico en 1974 y lo condujo a la victoria electoral en 1981. Aunque renunció como primer ministro, siguió siendo una poderosa figura en el partido.

