Epidemia Española la Herencia de la Conquista

La historia de las pandemias no solo se remite a la que vivimos actualmente en 2021 con el Covid-19. El mundo, América y nuestro país se han enfrentado a varias situaciones similares a lo largo de la historia.

La conquista de México hace mención al sometimiento del Imperio Azteca por parte de los españoles al mando del conquistador español Hernán Cortes en nombre de la Corona Española que la representaba en ese momento el rey Carlos V.

Como primer antecedente de la conquista de México es el descubrimiento de América por Cristóbal Colon el 12 de octubre de 1492.

Durante los 100 años después de la llegada de Colón al Nuevo Mundo fallecieron más indígenas de los que nacieron. Los estudios actuales parecen señalar que no fueron tanto las armas las que marcaron la diferencia, sino las enfermedades infecciosas traídas por los conquistadores españoles.

La viruela, el sarampión, la peste bubónica, la difteria, el tifus, la escarlatina, la varicela, la fiebre amarilla… todas ellas eran enfermedades con las que los indígenas nunca habían tenido contacto y que, por lo tanto, no habían tenido posibilidad de desarrollar inmunidad contra ellas.

¿Cómo se contagiaban esas patologías?

Dependía de la enfermedad: por vía respiratoria (gripe, viruela, sarampión), por contacto directo (viruela), por vía digestiva (diarreas, fiebre tifoidea), picaduras de piojos (tifus exantemático) y, más tarde, por picaduras de mosquitos (malaria y fiebre amarilla).

Este fenómeno representa un excelente y dramático ejemplo de lo que hoy se llama patología del viajero y del inmigrante. Las enfermedades infecciosas fueron un aspecto más, sin duda muy importante, del intercambio de personas, bienes y microbios entre dos zonas del planeta separadas durante milenios por un gran mar… y por el océano del desconocimiento mutuo.

Entonces, ¿qué ocurrió durante la conquista de américa? Los colonos venían de España donde a lo largo de sus vidas habían tenido contacto con los agentes causantes de todas estas enfermedades que hemos comentado anteriormente. Esto implica que su sistema inmune había podido desarrollar defensas que les protegían de estas enfermedades y los mantenían sanos.

Sin embargo, los indígenas americanos al vivir en un continente separado de Europa por un océano habían estado alejados de estas enfermedades. El contacto con los colonos puso también en contacto a los indígenas con los virus y bacterias y como sus organismos no estaban preparados para luchar contra estos antígenos muchos de ellos enfermaron y acabaron muriendo.

¿Quiere decir esto que sus organismos eran más débiles? ¡Por supuesto que no! Sencillamente su organismo no había podido desarrollar ningún tipo de inmunidad contra esas enfermedades porque esa población nunca había estado en contacto con esos los agentes infecciosos. Todos los indígenas que no murieron fueron aquellos capaces de generar una respuesta inmune de forma rápida y eficiente para acabar con la enfermedad.

¿En qué medida influía la falta de higiene de los largos viajes en barco?

Las condiciones debieron de ser extraordinariamente malas: poco espacio, apenas unos metros cuadrados, mucha gente, convivencia muy cercana de hombres y animales y unas condiciones alimenticias, sanitarias e higiénicas muy deficientes durante varias semanas. El caldo de cultivo ideal para el intercambio de microorganismos entre los marineros y las personas de la colonización.

Y, ¿se habrían evitado esas muertes si hubieran existido las vacunas? Efectivamente, la memoria inmunológica es la base de las vacunas. Cuando te vacunan se pone en contacto, de forma controlada, a nuestro cuerpo con un antígeno de una enfermedad determinada. De este modo obligas al cuerpo a crear anticuerpos específicos para esa enfermedad. Esa lucha quedará en la memoria inmunológica de nuestro organismo así que si alguna vez volvemos a estar en contacto con ese mismo antígeno nuestro cuerpo lo reconocerá rápidamente y podrá volver a generar anticuerpos capaces de combatirlo.

Siempre estaremos expuestos a enfermedades, por eso es crucial conocer lo que significa una pandemia, para tener las herramientas que nos permitan salvar muchas vidas y que no lamentemos millones de muertos, como le pasó a la población indígena de hace siglos.