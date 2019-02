Equipo Morena. Convocados por el diputado federal Moisés Ignacio Mier Velazco, los senadores, legisladores federales y locales, y presidentes municipales postulados por Morena se reunieron la tarde del viernes en un conocido restaurante de mariscos de la ciudad de Culiacán, en una convivencia que, si bien no es la primera que se lleva a cabo, ha sido la que más revuelo ha causado por las diferencias que ha habido y las aspiraciones de los distintos grupos por la dirigencia estatal del partido y por la sucesión gubernamental del 2021. En las fotografías que circularon por las redes sociales lucieron muy sonrientes y amigables entre sí Rubén Rocha Mocha y los alcaldes Guillermo Benítez Torres, Jesús Estrada Ferreiro y Guillermo Chapman Moreno. De acuerdo con diferentes consultas sobre los temas que abordaron en este encuentro, aclararon que no se tocó la renovación de la dirigencia de Morena en Sinaloa, ni tampoco se les dio una línea o hubo jalón de orejas para alguien, ni mucho menos la sucesión de la gubernatura, aunque de ese grupo podría salir el candidato morenista; pero no hay que descartar a personajes externos que también han sido mencionados en las últimas semanas. El objetivo de la reunión funcionó, y se envió un mensaje positivo de que los integrantes de Morena están unidos y que, a pesar de las diferencias que hay en todos los grupos políticos, siguen la misma causa común y pueden transitar en busca de los objetivos.

Otro choque. La iniciativa que busca eliminar los cobros en los estacionamientos privados, que fue presentada el lunes por el diputado local de Morena Pedro Villegas Lobo, ha sido rechazada por los empresarios, quienes aseguran que es inconstitucional y va en contra de la libre competencia para establecer los precios de productos y servicios; por lo que buscarán un acercamiento con los legisladores para discutir el tema. En respuesta, Villegas Lobo afirmó que los empresarios han abusado con los precios en sus estacionamientos, y más porque su negocio es otro, pero han encontrado un buen complemento para mejorar sus ingresos, haciendo un negocio redondo.

Política recaudatoria. El Ayuntamiento de Culiacán ha implementado una política recaudatoria extrema, y prueba de ello es la actualización del padrón de beneficiarios de descuento al impuesto predial con el propósito de que muchos ciudadanos no puedan cumplir con los requisitos establecidos y tengan que pagar sin descuentos este gravamen; lo mismo sucede con la eliminación de los Ceprofies. Pero lo que no tienen contemplado es que esto puede incrementar aún más la morosidad, en lugar de mejorar la recaudación. Esa política recaudatoria también se ha implementado en los operativos de la Unidad de Vialidad y Tránsito, particularmente con el de Ordenemos Culiacán, en el que, según el informe que han presentado las autoridades municipales, se han levantado más de 1 mil 500 infracciones, por lo que se considera como un programa altamente recaudatorio, según declaró el exregidor y abogado Daniel Ordóñez, quien llamó al presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro, a informar cuánto recurso ha ingresado a las arcas municipales por este operativo y en qué se ha empleado. Anteriormente montaron un agresivo operativo por la calle Cristóbal Colón, entre Domingo Rubí y José María Moreles, en el primer cuadro de la ciudad, lo que generó mucha molestia en vecinos y comerciantes, quienes reportaron una caída drástica en sus ventas, pero esta semana ya se relajó, aunque hay presencia de Tránsito.

Sicosis. En los últimos días se han publicado y compartido muchos comentarios sobre “levantones” o intentos de rapto de jovencitas en la ciudad de Culiacán, lo que ha generado sicosis, pero de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, ningún caso ha sido denunciado al 911 sobre este asunto en particular, ni tampoco hay alguna denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia, por lo que todo ha quedado en fake news. De ahí el llamado que hacen las autoridades de seguridad, educativas y organismos de la sociedad civil a tener un uso responsable de las redes sociales, y no compartir, ni publicar, información que no haya sido corroborada por alguna fuente oficial, porque únicamente siembran miedo en la sociedad sobre delitos que no se han cometido. Pero si han sido víctimas, es muy importante que lo denuncien de manera formal ante el Ministerio Público.