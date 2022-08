Dudosa autoría

Sucede que tengo la no sé si absurda e inconveniente costumbre de escribir sobre cualquier espacio en blanco o papel disponible: no importa si es cultural, bond, cuché, estraza, cartulina, cartón, cartoncillo o algún otro. Escribo sobre las páginas de los libros que leo y, con frecuencia, en hojas sueltas —casi siempre recicladas—; e incluso, en el interior de las cajas de los cereales y no desperdicio ni el cuarto del pliego en que me dan envueltas las tortillas y tampoco, la bolsa del pan. De igual forma escribo en tickets del supermercado, boletos de camión, informes bancarios —casi siempre en ceros—, carpetas viejas, sobres manila, recibos de la luz o del agua; y, si estoy en un café, hecho mano de las servilletas o algún otro papelito que encuentre cerca de mí. En mejores situaciones, cuando estoy en mi casa e instalada en mi silla y mesa de trabajo, utilizo algunos de mis cuadernos y ahí expongo: pensamientos, sensaciones, opiniones e ideas dispersas y proyectos de escritura, que lo más probable es que se queden solo en eso, porque no termino de asumirlos cuando ya llegan otros más. Claro, es posible que lo expuesto hasta aquí a nadie le interese y tal vez a mí tampoco me importe demasiado. El problema radica: no en que lo escrito y el material utilizado se vaya acumulando en cajas y cajones o quede disperso por ahí; sino en que cuando —por alguna u otra circunstancia— vuelvo a leerlo, tengo la sensación de que nada es de mi absoluta pertenencia y no sé realmente, si soy o fui —en algún momento— la artífice o autora de esos manuscritos.