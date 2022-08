Imposibilidad del escribir

Cada vez que voy a escribir un texto —por breve que este sea— no me resulta del todo fácil encontrar esa primera línea que suele ser —regularmente— el punto de partida de las muchas otras que luego conformarán un párrafo, una cuartilla o todo un libro. Es decir, darán contenido y forma a eso que pienso y siento —pensar y sentir van siempre de la mano— y que pretendo poner por escrito. Pero pasa que, por más clara que tenga la idea o el tema de eso que me propongo nombrar y estructurar, nunca o rara vez puedo conseguirlo del todo o tal cual lo deseo. Esto me ha llevado a creer que escribir —realmente escribir— es casi imposible, tanto que hacerlo puede no ser más que un sueño o una aspiración. Y, en realidad, quien escribe se limita a ser un buen o mal cazador o cazadora de palabras, porque estas existen en un estado de agitación permanente: tanto que cuando se pretende atraparlas, se mueven de tal forma que basta un parpadeo para que se esfumen o se vayan nadie sabe a dónde. El caso es que, en cualquier situación, se termina escribiendo no lo que se había planeado, sino algo diferente o ajeno a lo deseado y como muestra de ello es suficiente con leer el presente textito, en el que mi propósito inicial no era referirme a la imposibilidad del acto de escribir, sino a algunos de los discursos que existen en torno al erotismo como transgresión, imaginación, creación, ejercicio de memoria o sublimación, entre otras muchas formas que habrá de concebirlo, pensarlo, explicárselo o ponerlo en práctica. En fin y dado que en este espacio solo cuento con no más de veinte líneas.