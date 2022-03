Desnudando un sueño

audima

Debo decir que continuamente sueño e incluso con más frecuencia de la que me gustaría y claro que sé que a veces un sueño y un poema se parecen, pero mis sueños en realidad tienen muy poco o nada de poéticos. Bueno, el caso es que uno de mis sueños más recurrentes es verme montada en un hermoso caballo color canela sobre el que cabalgo por un camino angosto y bordeado de encinos, en el que de repente la tarde empieza a tenderse como un cuerpo herido en el azul del cielo. Luego el aire bate las copas de los árboles y llega una lluvia ligera que me baña el rostro y me humedece la espalda y el cabello. Me seco el agua que me escurre por la frente con el propósito de tener una mejor visibilidad del paisaje y aparece entonces una ardilla que trepa por el tronco de un enorme árbol y un gato montés intenta darle alcance. Llego a un punto donde se cruzan un par de senderos y, antes de elegir entre uno que va a la izquierda y el otro que enfila a la derecha, despierto solo para darme cuenta que el viejo sueño ha vuelto a visitarme y el presente texto es solo un intento por apropiármelo; aunque cierto es que los sueños —al igual que los poemas— rara vez son de nuestra absoluta pertenencia y es posible que alguien más los haya soñado o vaya a soñarlos también.