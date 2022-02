Disputa vecinal

audima

El vecino mutila mi árbol de guayabas —cercena el ramaje que trepa la barda de ladrillos que separa su casa de la mía—: dice que la hojarasca ensucia su patio y no soporta que lo despierte la algarabía de los pájaros que por tardes y mañanas ahí apacientan; los que además de ruidosos defecan sobre el piso y se comen los frutos. Mi nada ecológico vecino se toma la molestia de tocar a mi puerta para exponerme el tema. Me recomienda cortar hasta el tronco para luego extirpar con todo y raíces, así ya no habrá hojas ni cantos ni excrementos. Le digo que no se acongoje por pequeñeces que el cambio climático se extiende por falta de árboles y lo mejor es que disfrute del aroma de las blancas flores que se ostentan entre el verde follaje y se disculpe por los daños ocasionados a la humilde planta; que así mutilada como está, para deleite de los ojos que la miran, hace que sus ramas dancen al compás del viento. En el acto me doy cuenta de que mi vecino no entiende nada de sutiles lenguajes: me dice loca y se va azotando la puerta. Desde ese día no me saluda más, claro que eso no importa demasiado, pero lamentable es que persista en su tarea de mutilador sin que el guayabo cese en su empeño de extenderse.