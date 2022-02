audima

“No es difícil dominar el arte de perder”; leo esa primera línea del popular poema de Elizabeth Bishop, que lleva por título, precisamente, Un arte. Ella dice haber perdido el reloj de su madre, una casa, dos ciudades y un continente. No sé si eso es demasiado y si sea posible resignarse a ello, pero al leerla pienso en mis propias pérdidas y un poco en las ajenas. Es decir, en parte de lo que todos perdemos diariamente: miradas, saludos, abrazos, afectos, sonrisas, gestos, viajes, personas, pasos, conversaciones, encuentros, paisajes, libros, poemas no escritos o no leídos. Asumo que la lista puede ser enorme y que se requerirían muchas palabras, una gran cantidad de cartuchos de tinta y decenas de miles de hojas blancas para enumerarlas y así poder hablar de ellas. No sé si alguien tenga el tiempo para detenerse a contarlas todas. Sin embargo, esto del pensar o del contar es solo un decir porque las pérdidas más que pensarse o contarse se sienten muy adentro: en un lugar recóndito que resulta casi imposible identificar y con frecuencia suscitan en nosotros la sensación de que caminamos al borde del vacío; aunque claro hay otras de menor importancia que se quedan medio desdibujadas en la memoria o se olvidan por completo. Cierto es que hay quienes pierden una bicicleta, unas medias en un cuarto de hotel, el horario del camión o unas monedas; pero existen también quienes pierden el equilibrio o el gusto por la vida como un río pierde el cauce y su corriente.