Escribir y compartir un poema

Creo que todas las personas nos hemos acercado e incluso experimentado alguna vez el acto de lo poético. Escrito por ahí unas cuantas líneas o algún pequeño texto al que nos hemos atrevido a llamar poema, independientemente de que lo haya sido o no. Eso no importa ahora. Lo que interesa es recordar —experimentar de nuevo— eso que sentimos en el momento de escribirlo, que puede tener que ver con un estado de plenitud y confortamiento. Escribir conforta y reconforta. Es —tal vez— un acto de reconciliación con nosotros mismos y sin duda con nuestros fantasmas, en el caso de que los tengamos. En este sentido me parece que quien tenga algún interés por la poesía y la creación del poema, puede ejercitarse en el arte del sentir y del pensar y, lápiz en mano, poner sobre una blanca hoja de papel eso que siente y piensa; y ya escrito leerlo y compartirlo no solo consigo mismo sino también con los muchos otros.

Ernestina Yépiz. Poeta y narradora. Es autora de los poemarios La penumbra del paisaje, Los delirios de Eva y Los conjuros del cuerpo; del libro de relatos El café de la calle Mulberry y de la novela El sueño de Paloma Sanlúcar. Está incluida en Antología general de la poesía mexicana, de Juan Domingo Argüelles; Una fiera lentísima (muestra de poesía sinaloense); Cuentos de dulce voluptuosidad, entre otras publicaciones colectivas.