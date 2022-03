Libros que desaparecen de los libreros

audima

Cuando busco sin encontrar un libro en los estantes de mis libreros, lo primero que se me ocurre pensar es que tal vez un ladrón vino y se lo llevó consigo; pero luego me digo que eso es poco probable porque los ladrones de libros suelen ser tan escasos como un camello pasando por el ojo de una aguja o en tránsito por las calles de la ciudad. Apenas ayer estuve busque y busque una vieja edición de Orlando: esa novelita de Virginia Woolf, que tradujo tan bellamente al español el gran Jorge Luis Borges y no la encontré por ningún lado. Luego pensé que mientras dormía mi siesta de las cinco de la tarde vino un saqueador de bibliotecas para llevarse el citado ejemplar, pero eso tampoco podía ser posible, el librito era demasiado común y corriente: una edición de bolsillo, con tapas blandas, texto bastante apretado, casi sin espacio entre líneas y la letra tan diminuta y difícil de leer como para que alguien quisiera llevárselo. Demasiada especulación —me dije: una semana después el librito apareció en una de las gavetas de mi escritorio.

Trayectoria: Poeta y narradora. Autora de los poemarios La penumbra del paisaje, Los delirios de Eva y Los conjuros del cuerpo; del libro de relatos El café de la calle Mulberry y de la novela El sueño de Paloma Sanlúcar. Actual directora de literatura y editorial en el Instituto Sinaloense de Cultura.