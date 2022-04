Un sueño y un té de orégano

audima

Sé que suelo soñar con más frecuencia de la que debería. Tal vez eso se lo debo a las dos tazas de té de orégano mezclado con manzanilla, que acostumbro tomar una hora antes de irme a la cama y ciertamente es tan relajante que me basta poner la cabeza sobre la almohada para quedarme más que dormida, y duermo de tal forma que no despierto sino hasta que el sol penetra por entre las persianas de la ventana e inunda toda la habitación. En cuanto abro los ojos o más bien no termino de abrirlos cuando lo vivido en sueños o algún vestigio de lo que queda de ello se niega a abandonarme y no tengo más opción que detenerme y, lápiz en mano, hacer el intento por ponerlo sobre una blanca hoja de papel, con la única pretensión de salvarlos un poco del olvido y de esa inmediatez o momentaneidad a la que todo sueño está condenado. El caso es que hace un par de noches Marguerite Duras y Virginia Woolf me visitaron: la primera me dijo que ella no había escrito El amante, El amor y ninguno de sus otros libros; la otra me aseguró que tampoco ella escribió Mrs. Dalloway, Orlando y demás novelas que suponemos de su autoría, sino que —las dos coincidieron— en que todo les había sido dictado de la misma forma en que Dios dictó la Biblia a los profetas. Entendí entonces que solo escribe quien tiene a alguien que le dicte al oído las palabras.