Instituciones de Conservación de Especies en Peligro de Extinción por la ambición de los gobernantes

El Acuario Veracruz es y ha sido una institución ejemplar a nivel nacional e internacional en materia de conservación de fauna acuática bajo cuidado humano y de los sistemas marinos del país. Este jueves, tras nueve días de estar clausurado, reabrió sus puertas al público, pero ahora bajo la administración y control de la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA) que depende de la Secretaría de Medio Ambiente estatal, y se llamará “Acuarium”.

Como hombre que me dedico a la conservación de vida silvestre, como amante de los animales y como Presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) espero y confío que este cambio de autoridades no afecte de ninguna manera a los más de tres mil ejemplares que ahí habitan ni a ninguno de sus proyectos de conservación como lo es el importante programa que tienen de cría y manejo de manatíes y medusas, y el del centro de control de la llamada marea roja.

En este sentido, esta semana hice un formal llamado al Gobierno de Veracruz para que el Acuario no sea utilizado como botín económico ni político de nadie. A pesar de que es una institución zoológica muy exitosa que recibe a más de un millón de visitantes al año, de ninguna manera debe convertirse en un negocio ni de la iniciativa privada ni del Estado.

Desde que abrió sus puertas en 1992 se convirtió en uno de los centros más importantes de investigación, estudios, conocimiento y protección de la vida submarina de México, y logró consolidarse como uno de los principales atractivos turísticos de Veracruz y en el Acuario más importante de Latinoamérica.

Si el gobierno estatal en turno ha tomado la decisión de extinguir el Fideicomiso Público de Administración del Acuario Veracruz con participación privada y estatal que lo administró durante 30 años, para tomar absoluto control de él, el Gobernador debe garantizar que el bienestar animal y la conservación de vida silvestre seguirán siendo las prioridades del Acuario, y que los millonarios ingresos que recibe a través de sus visitantes sean destinado exclusivamente para estos fines y objetivos.

Lamentablemente, de acuerdo a la experiencia nacional, muchas de las instituciones zoológicas que son controladas 100 por ciento por el Estado, terminan padeciendo los menesteres de la vida política mexicana. Como cambios repentinos de administraciones que dejan a medias o inconclusos proyectos ambientales y turísticos, así como programas de conservación, investigación y educación, desperdiciando o tirando por la borda cuantiosos recursos económicos y humanos.

Ante esta realidad, yo me he comprometido a dar puntual seguimiento en esta reapertura del Acuario Veracruz, para vigilar que los tres mil ejemplares que ahí habitan de más de 150 especies, no se vean afectados de ninguna manera, que su bienestar siga siendo la prioridad del centro de conservación, y que continúen siendo profesionales en la materia quienes se responsabilicen de ellos.

Y es que en el Acuario trabajaban más de 100 personas que conocen a fondo y particularmente a cada uno de sus ejemplares y que han dedicado muchos años de su vida a cuidarlos. Es de suma importancia que la PMA mantenga este valioso personal profesional garantizándoles todos sus derechos laborales y que no se cometa el grave error de emplear a gente sin conocimientos especializados en fauna silvestre marina o a personal improvisado para pagar cuotas o favores políticos.

Evidentemente deseo y confío en que el Acuario Veracruz, (Acuarium perdón), siga siendo parte de la AZCARM cuya razón de ser es coadyuvar, vigilar y garantizar que las instituciones miembro alcancen y mantengan los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de bienestar, conservación, reproducción y protección de fauna silvestre bajo cuidado humano. Y de educación, investigación, profesionalización, difusión y concientización en materia ambiental