Los mexicanos estamos enfermos, y todo parece indicar que nos pondremos peor

Seguramente ustedes, como yo, ya no saben si entre su familia y amigos persiste la covid-19, su variante ómicron, gripa, catarro, estrés, alergias, secuelas del virus o por qué demonios no logramos estar del todo bien de salud.

Evidentemente, lo más prudente es que acudamos al médico para saber qué sucede, pero de antemano les digo que, tristemente, sí existe una razón generalizada para muchos de los padecimientos de salud que estamos sufriendo, y es la contaminación y el acelerado cambio climático.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año la exposición a la contaminación del aire causa 7 millones de muertes prematuras y provoca la pérdida de muchos años de vida saludable, como la mayoría lo estamos constatando.

Para los niños, la situación está siendo aún más delicada, pues la contaminación les está provocando una preocupante reducción del crecimiento y problemas de la función pulmonar, infecciones respiratorias y que cada de vez haya más menores con asma.

En los adultos, la cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares son las causas más comunes de muerte prematura que se atribuyen a la contaminación del aire. Además están apareciendo nuevas evidencias de otros efectos, como diabetes y enfermedades neurodegenerativas.

En tanto, se prevé que entre 2030 y 2050 el cambio climático causará cada año alrededor de 250 mil muertes adicionales: 38 mil por exposición de personas ancianas al calor, 48 mil por diarrea, 60 mil por paludismo y 95 mil por desnutrición infantil. Y que el costo de los daños directos para la salud será de entre 2 mil y 4 mil millones de dólares de aquí a 2030.

Y es que durante los últimos 30 años, cada década ha sido más caliente. El nivel del mar está aumentando, los glaciares se están derritiendo, las temporadas de lluvias están cambiando radicalmente y los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más intensos y frecuentes.

Y les tengo una noticia aún más trágica, Francisco Estrada, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, acaba de revelar que en México se registra un calentamiento por encima del promedio mundial (1.6 grados centígrados contra 1.2), cuyas consecuencia en materia de salud, medio ambiente y economía se padecerán en esta misma década.

Como verán, no es un cuento de los conservadores ni de los radicales, sí es verdad que la contaminación del aire junto con el cambio climático son unas de las mayores amenazas para la salud humana. ¿Qué podemos hacer?

Para empezar, los gobernantes y políticos deben desalentar el uso de combustibles fósiles y poner fin a los subsidios a compañías productoras de estos para aminorar significativamente las emisiones de metano y los hidrofluorocarbonos. Solo con ello se podría reducir la tendencia al calentamiento a corto plazo en un 50 por ciento.

Y en segundo lugar, es indispensable detener la destrucción de bosques; por el contrario, es urgente restaurarlos. Las prácticas de restauración y prevención de la degradación de los suelos podrían representar más de un tercio de las actividades de disminución de gases de efecto invernadero que se requieren para mantener el calentamiento global por debajo de los 2°C hacia el 2030.

Pero lamento decirles que hay pocas esperanza para que mejore nuestra condición ambiental y nuestra salud, así como la de nuestros hijos y nietos, y es que en México se está haciendo justamente todo lo contrario a las nuevas directrices mundiales para mejorar la calidad del aire y contener el calentamiento global. Aquí, los mayores presupuestos están destinándose a construir refinerías y a megaproyectos que significan la tala y destrucción de miles de hectáreas de bosques y selvas.