La ignorancia empoderada destruye mucho más que las malas intenciones

Cerremos los zoológicos del país y liberemos a todos los animales que ahí se encuentran en sus hábitats naturales. Esta frase puede sonar espectacular para miles de personas, puede parecer una gran intención, una noble y trascendente iniciativa animalistas. Pero en realidad es una expresión llena de ignorancia y manipulación que podría convertirse en una tragedia ambiental.

En el año 2019 la Organización Rewild logró recaudar 650 mil euros en tan solo cinco días para apropiarse del zoológico francés Pont-Scorff con el único propósito de liberar en vida silvestre a los 560 ejemplares que ahí habitaban en buenas condiciones bajo cuidado humano.

La Asociación Europea de Zoos y Acuarios (AEZA) trató de intervenir alertando que lo que pretendían hacer los pseudoanimalistas era prácticamente imposible, y que no podían poner en riesgo la vida de tantos animales por una mera ideología y creencia. Y les advirtió sobre la enorme complejidad que conllevan los proyectos de reintroducción de fauna silvestre a vida salvaje.

Han pasado dos años desde aquel “logro animalista” y los resultados son los siguientes: El zoológico cerró sus puertas al público, y cada mes la ONG ha gastado un promedio de 90 mil euros en el mantenimiento de los 560 animales, porque es la fecha que no han podido liberar a ningún ejemplar, han mantenido la colecta abierta, pero cada vez la gente aporta menos recursos, pues han dejado de creer en el proyecto. Y muchos médicos veterinario y cuidadores siguen alimentando y velando por los animales sin recibir un sueldo, solo por su vocación y el amor que les tienen, pero eso es una clara situación de injusticia social.

Y es que no es posible que se puedan liberar a los animales así como así a vida silvestre. En primer lugar porque de acuerdo con la ONU sólo el 2.8 del territorio del planeta está intacto, sin haber sido invadido, contaminado, deteriorado o destruido. Se estima que en México hemos acabado con el 50 por ciento de nuestros ecosistemas. Esto significa que miles de especies ya no tienen hábitats naturales para vivir.

En segundo lugar miles de animales que se encuentran en los zoos provienen del decomiso de tráfico y/o posesión ilegal, y del rescate de diversas situaciones de maltrato, abandono, de la destrucción de sus hábitats y también del exterminio de sus poblaciones. En los zoos hay animales rescatados de conflictos bélicos, especies cuyo hábitat se está derritiendo por el calentamiento global y animales que fueron rescatados siendo tan solo unas crías porque asesinaron a sus madres o a toda su tropa, manada, parvada, etc. La mayoría de estos ejemplares simplemente no están en condiciones físicas de ser reintroducidos a sus hogares naturales.

Y, por si fuera poco, hacen falta años, muchos años de estudio, investigación, adaptación y preparación de instalaciones in situ en los países y hábitats de destino para que los animales puedan ser reintroducidos sin morir a los pocos meses de ser liberados.

La Organización Rewild y las 22 mil personas que aportaron 650 mil euros para liberar en vida silvestre a los casi 600 animales de aquel zoo de la Bretaña francesa ¿lo hicieron con malas intenciones? ¿Imaginaron que ocurriera lo que está sucediendo, que es no poder reintroducir a los animales a sus hábitats naturales, estárselas viendo negras para mantenerlos y no pagarle a quienes los cuidan diariamente? Definitivamente no lo creo, no creo que se hayan planteado este escenario ni que sean unos malos intencionados. Lo que nadie puede negar es que son ignorantes en materia de fauna silvestre y su entorno, y que utilizaron argumentos emocionales para intentar llevar a cabo una labor científica.

Estoy seguro que si respetáramos y horneáramos la profesión y labor de cada sector, este mundo sería mucho mejor. Pero vivimos en un planeta en donde se mata a los defensores del medio ambiente y se denosta y agravia los que trabajamos en la conservación de vida silvestre, y en donde se alaba, elogia y apoyo a quienes se han logrado apropiar del mote “animalista” sin ningún mérito. Zapatero a su zapato y honor a quien honor merece.