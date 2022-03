AMLO está escribiendo su historia, está a tiempo de no ser un depredador

audima

El Tren Maya aún no alcanza el 30 por ciento en ninguno de sus tramos, de acuerdo con el propio reporte de obra que acaba de entregar el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Así que el presidente de la llamada cuarta transformación todavía tiene dos opciones: Dejarle a México un proyecto de desarrollo sostenible o uno ambientalmente caótico.

Esta semana artistas y activistas lanzaron la campaña “Salvemos a la Selva”, se trata de un videomensaje para que el presidente Andrés Manuel López Obrador escuche los riesgos ambientales que representa continuar con la construcción del Tren Maya, especialmente en el tramo 5 que va de Cancún a Tulum y que significa un riesgo para el sistema de ríos subterráneos y cenotes más importante del mundo.

En el video los protagonistas enfatizan que no son enemigos del presidente ni sus adversarios, que se trata de mexicanos luchando por uno de los patrimonios naturales más valiosos del país, evidentemente el titular del ejecutivo federal no les cree, como no le cree a nadie más que a sus voces internas, y asegura que es un embate más de los conservadores-neoliberales.

Pero más allá de los dogmas y creencias del presidente, todavía existe un Estado de derecho, y el pasado 9 de marzo el Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito ordenó frenar las obras de los tramos 1, 2 y 3 que van de Palenque, Chiapas, a Izamal, Yucatán, al dejar sin efecto la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental de esas fases, atendiendo el amparo presentado por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch ’Xíinbal.

Pero ¿qué creen? López Obrador contestó que a pesar de la determinación del tribunal las obras del Tren Maya simple y sencillamente no se detendrán.

Entonces, ¿qué hacemos si al mandatario le da lo mismo la orden de un tribunal, que los amparos y demandas de organizaciones indígenas y ambientales, así como los llamados en buena lid de personajes influyentes de México que, cabe mencionar, muchos lo apoyaron en el 2018?

No nos queda más que seguir luchando, continuar denunciando, unirnos y seguir buscando por todas las vías posibles, no que se suspenda la obra eso no va a suceder, pero que se haga lo menso dañina posible para nuestra biodiversidad. Y es que esta vez les quiero compartir algo muy grave.

¿Recuerdan el decreto sobre obras prioritarias que fue aprobado el 22 de noviembre pasado? Bueno, pues con ese llamado “decretazo”, Fonatur pretende obviar los pasos de fauna silvestre o corredores biológicos que se habían comprometido a realizar para garantizar la sobrevivencia del jaguar y de muchas otras especies de la región al mitigar la fragmentación de hábitats que dejarán las obras.

Les detallo un poco más, los corredores biológicos no son un capricho ni una exigencia millonaria sin sentido, son indispensables, vitales para mantener la diversidad biológica, pues permiten que los animales se dispersen y lleguen a lugares mucho más lejanos del sitio en el que nacieron para que no se extingan al evitar la endogamia o consanguinidad, un problema ocasionado por el apareamiento de animales emparentados entre sí. En la obras del Tren Maya se requieren si o sí , pasos aéreos y a desnivel o subterráneos para las muchas especies que ahí habitan.

Según el recuento oficial tan sólo en la selva de Quintana Roo viven 114 especies de mamíferos terrestres, entre ellas el jaguar, de las cuales más del 46 por ciento dependen directamente de las cuevas y cenotes refugiarse y abastecerse de agua. Además, cuenta con mil 492 especies de plantas vasculares, 810 especies de hongos, 483 especies de aves, 106 especies de reptiles, 22 especies de anfibios, 89 especies de peces dulceacuícolas.

La nueva ruta del tramo 5 pretende fragmentar esta selva y deforestarla, y si encima no se realizan los pasos de fauna silvestre, decenas de especies endémicas pronto no podrán reproducirse y desaparecerán al cabo de unos cuantos años de operación del Tren Maya.

Si es una de las obras insignia del presidente en la que está invirtiendo miles de millones de pesos, le exigimos que se haga de manera sustentable o sostenible, es posible lograrlo. López Obrador dice ser un amante de la historia, en este momento está escribiendo la suya, y está a punto de plasmarse como un depredador de la naturaleza.