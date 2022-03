La compleja tarea de reconstruir naturalmente la vida silvestre que hemos destruido

audima

Acabamos de celebrar el Día Mundial de la Vida Silvestre y sí, como les he dicho yo y miles quisiéramos que los animales silvestres estuvieran en libertad, seguros y con garantía bienestar, pero cuando hemos acabado con el 50 por ciento de nuestros ecosistemas, ese anhelo se vuelve imposible.

De tal forma que ahora, otra de las grandes misiones e importantes retos de las instituciones zoológicas y santuarios del país, ya no solo es realizar labores de investigación y educación con animales bajo cuidado humano, y proteger y conservar así la fauna silvestre, sino también restaurar hábitats y ecosistemas completos.

En este sentido varios zoológicos de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), así como el Santuario Ostok de aquí de Culiacán nos estamos especializando en la refaunación y reconstrucción de ecosistemas, estrategia que es mundialmente conocida como rewilding.

Rewilding tiene como objetivo restaurar ecosistemas que han sido modificados por la perturbación humana haciendo uso de manera irracional y sin control de la vida vegetal y animal que ahí estaba presente. La refaunación tiene como objetivo reintroducir vida silvestre nativa a su hábitat para restaurar los ecosistemas y revertir la acelerada disminución de la biodiversidad, permitiendo que la fauna, la flora y los procesos naturales recuperen sus áreas de manera integral.

Esta estrategia plantea que algunas especies tienen roles tan indispensables o vitales en sus ecosistemas que deben reintroducirse aun cuando llevan tiempo extintas en vida silvestre.

En el Santuario Ostok y en el Zoo Culiacán estamos dedicando grandes esfuerzos a esta estrategia. Rehabilitamos a los animales y los valoramos conductual y físicamente para saber si ya se pueden valer por sí mismos en el medio natural y si son capaces de sobrevivir con su propia fuerza. Posteriormente se realiza una profunda investigación del hábitat para saber si la especie animal sí pertenece a ese medio y si este está en condiciones para los ejemplares que encuentren alimento y pleno bienestar.

Para realizar toda esta labor es indispensable el trabajo de veterinarios, biólogos y otros expertos. En el último medio año hemos rescatado, rehabilitado y liberado en hábitats naturales a un promedio de 200 ejemplares: reptiles de la región, cocodrilos, guacamayas, diversos psitácidos endémicos, patos migratorios, linces, tlacuaches, mapaches, etc.

Lamentablemente en todo el mundo se están reintroduciendo especies en hábitats a los que no pertenecen, metiendo artificialmente fauna a otro nicho ecológico en el que muchos logran fortalecerse y terminan desplazando a las especies nativas, adueñándose de un ecosistema que no es suyo y poniéndolo en serio riesgo.

Es por ello que no podemos ni debemos atender aquellos discursos y exigencias de seudoanimalistas o falsos activistas respecto a que todos los animales, incluyendo a los de los zoológicos deben ser reintroducidos en la vida silvestre, pues ellos parten de la ignorancia y no toman en cuenta si nacieron bajo cuidado humano, si están importados, si su hábitat sigue existiendo o si están en condiciones físicas y conductuales para ser liberados.

Por ejemplo, en los zoológicos hay felinos que no son de especies nativas de México, y que varias de sus generaciones han nacido bajo cuidado humano. Si liberáramos a un animal como este en nuestro territorio podríamos causar un grave e irreversible daño al hábitat, pero lamentablemente muchas veces los mal llamados animalistas tienen nulo conocimiento sobre vida silvestre y dicen que no van a descansar hasta ver a todos los animales libres corriendo por los bosques o selvas, sin saber que eso podría poner el riesgo ecosistemas completos y la vida de aún más especies.

El rewilding no es un bonito deseo o una simple consigna, es la reconstrucción es un cambio de paradigma en la coexistencia de los humanos y la naturaleza que requiere de ciencia y de muchos expertos.