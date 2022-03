No se trata de saber, se trata de obedecer

audima

Una constante en los gobiernos latinoamericanos, a diferencia de los países desarrollados, es la improvisación y la falta de profesionalización y especialización de sus funcionarios, lo que deriva en gobiernos ineficientes, con altos niveles de corrupción y, por ende, de desconfianza ciudadana. La #4T tiene muchos negativos, pero este, sin duda, es uno de los peores: El “inexpertis” y la incompetencia de sus servidores públicos.

Esta falta de profesionalización en el gobierno actual está afectando a todos los sectores del país. Todos estamos siendo testigos del aún mayor deterioro de la salud y la educación pública, y ni qué decir de nuestra economía. Digámoslo claro, la descarada colación de allegados, amigos y leales del presidente en la gran mayoría de los cargos públicos de importancia está provocando más rezago, pobreza, desigualdad, inseguridad y también más muertes, muertes de personas y de la vida silvestre.

Y es que lo digo con certeza, la falta de conocimiento sobre vida silvestre al interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha provocado ya la muerte de varios ejemplares en serio peligro de extinción que han sido asegurados o decomisados por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) alrededor de todo el país. ¿Por qué? porque simple y sencillamente el personal responsable no entiende ni sabe cómo manejar y atender a especies silvestres.

Rodolfo Vilchis actualmente es el director general de Inspección y Vigilancia Forestal, pero ante el debilitamiento presupuestal de la Semarnat, ahora también funge como encargado del despacho de Subprocuraduría de Recursos Naturales y de la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costero, cargos que significan una gran responsabilidad y que requieren de profundo expertise y conocimiento sobre vida silvestre.

Vilchis es ingeniero agrícola especialista en agroecosistemas, con más de 28 años de experiencia en la inspección y vigilancia forestal, pero no tiene conocimientos en animales silvestre ni recursos marinos. Quizá por ello ha dejado para después gestiones y trámites requeridos para atender a ejemplares decomisados que requieren de cuidados urgentes y muy especializados, para evitar su muerte y simplemente los abandonan a su suerte.

Esto es lo que acaba de ocurrir en Quechultenango, Guerrero, en donde tras un operativo ejecutado por diversas autoridades se aseguraron armas, drogas y tres tigres de Bengala desde el 16 de febrero. Tanto los objetos como los animales se quedaron asegurados en el lugar, puesto que los pobladores de la región no permitieron que fueran extraídos, pero de acuerdo con la propia Fiscalía General del Estado “los tres ejemplares de tigre quedaron a disposición de la autoridad competente” haciendo referencia a la Semarnat y a la Profepa.

Sin embargo, nadie, ningún elemento de la Subprocuraduría de Recursos Naturales y de la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre se presentó más al lugar de los hechos. Y el fin de semana pasado, vecinos de la zona publicaron en redes sociales una fotografía de los tres animales muertos, fallecieron por hambre y sed, por abandono.

Ahora, como era de imaginarse, las autoridades no especializadas en la materia, se están echando la bolita, resulta que nadie es responsable de sus muertes, es más dice que cuando llegaron la jaula estaba vacía, que los animales se escaparon. Cualquiera de los dos escenarios es sumamente vergonzoso y lamentable. Fue negligencia, omisión, incompetencia, falta de conocimiento, de responsabilidad o de sensibilidad, o todas las anteriores.

La realidad es que zapatero a su zapato. No pueden poner la educación, la salud, la economía, el sector eléctrico, la seguridad pública ni el medio ambiente en manos de fieles seguidores del presidente, que, muy obedientemente siguen instrucciones de arriba sin poder tomar decisiones ni ejecutar acciones en favor de su sector. Y es que en esta forma de gobierno que estamos padeciendo no se trata de cuánto sabes si no de cuánto obedeces.