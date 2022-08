Tiro de gracia a la CONABIO y a todo el sector ambiental

Esta semana una vez más tuvimos una muy desafortunada y grave noticia en materia de medio ambiente en nuestro país. Y es que aunque la crisis medio ambiental es un un asunto muy delicado a nivel nacional e internacional, a nuestro gobierno el tema no solo no le interesa sino que lo desdeña al grado de convertir a México en una significativa parte del problema mundial y no de la solución.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dirigida por María Luisa Albores, no conforme con convertir a la Secretaría en un organismo cuya única misión es avalar los grandes proyectos del Presidente, sin importar el daño irreversible que estos provoquen a nuestro territorio y recursos naturales, esta vez le ha dado un tiro de gracia al organismo más importante y más reconocido que tenemos a nivel mundial en materia de biodiversidad, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).

Es bien sabido que durante varios años se le ha reducido drásticamente el presupuesto al sector ambiental y que uno de los organismos más afectados ha sido la CONABIO, pero el desmantelamiento e inoperatividad al que se ha llevado a esta Comisión encargada de generar la información para la toma de decisiones trascendentales en la materia, esta semana llegó a un límite en el que solo le queda un destino, desaparecer.

Como en aquella novela 1986, en la Cuarta Transformación parece que los enemigos a vencer son el conocimiento, la experiencia y la razón.

La sustitución del Dr. José Sarukhán por el Dr. Daniel Quezada es una dura y dolorosa afrenta para todos los que de alguna manera hemos contribuido al manejo, protección y conservación de nuestra biodiversidad.

Desde la sociedad civil, desde la ciencia, desde la academia o desde cualquier trinchera que se sustituya a un hombre con el conocimiento y trayectoria del Dr. Sarukhán por un personaje cuyo único mérito es pertenecer a MORENA, significa un insulto que ofende gravemente a una persona, a un colectivo o a una nación por atentar contra su dignidad, tal como lo es este caso. La 4T nos ofende a todos los mexicanos con estas decisiones arbitrarias, pues créanme que de alguna manera nos va a afectar a todas y todos.

Alguien sensato o con el menor conocimiento sobre temas ambientales jamás pensaría que el Dr. Quezada pudiese llenar el cargo y continuar el enorme trabajo integral y transversal que logró el Dr. Sarukhán en la CONABIO.

Y, ¡ojo! No se trata solo enaltecer a un personaje como el Dr. Sarukhán que puede tener seguidores y detractores como cualquiera, pues efectivamente su salida podría ser tomada como un cierre de ciclo que pudiera significar una oportunidad para dar paso a una nueva generación de científicos que suministrará una bocanada de aire fresco a las instituciones de nuestro país. Sin embargo, esto a todas luces es un burdo intento por secuestrar a la CONABIO para luego desaparecerla sin mayor inconveniente. Un método

muy utilizado por el actual gobierno, desaparecer todas aquellas estructuras y dependencias que representan obstáculos, críticas, incomodidades y frenos para los caprichos y planes del Señor Presidente.

Quiero aclarar que en la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) no siempre hemos estado de acuerdo con la visión de CONABIO. No obstante, es de necios negar que la CONABIO es el mayor pilar de la conservación de vida silvestre en nuestro país y que sin ella el futuro se ve aún más turbio para la biodiversidad mexicana. Sobretodo en este momento en que nuestro sector ambiental ya está agonizando, y dos años más de 4T podrían ser suficientes para terminar de asfixiar a todas las instituciones que se le atraviesen su mal entendido “desarrollo y progreso”.

De corazón espero que no les alcance el tiempo para acabar con todo, y es que reconstruir lo que tardó 30 años en lograrse no será una tarea fácil.

Esperemos que la resiliencia de nuestros bosques y selvas resista ocurrencias como “sembrando vida” que al parecer es el único proyecto que le interesa a la SEMARNAT aunque no sea precisamente el proyecto que nos va a sacar de la crisis ambiental en la que nos encontramos.

Lamentablemente como decían los políticos de antes: El campo esta para dar votos. Ilusos nosotros que pensamos en la seguridad alimentaria, en la conservación de especies y ecosistemas, en la captación de carbono o en los servicios ambientales que dan los bosques y selvas que aún quedan en nuestro país.