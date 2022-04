96% de los mexicanos ya no quieren desechar plásticos

audima

A veces creemos que hacer algo por proteger la vida silvestre es algo que está fuera de nuestro alcance, que tendríamos que incorporarnos a una ONG o hacer grandes donaciones para contener la extinción masiva de especies, pero no es así. Hoy les voy a hablar de una acción que el mundo entero está exigiendo y que podríamos hacer todos desde ya, aquí en Sinaloa, y que tendría un muy importante favorable impacto ambiental.

Esta semana que concluyó, se llevó a cabo la 74.ª reunión del Comité Permanente de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (Cites), en dicha reunión fueron aprobadas las recomendaciones propuestas para la protección de la totoaba y la vaquita marina. El planeta entero tiene puestos los ojos en México por el estatus de peligro de extinción en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en la que se encuentran estas especies marinas.

Y aunque efectivamente se están haciendo esfuerzos para salvar a estas especies, ningún recurso ni estrategia será suficiente para contener la acelerada extinción de especies marinas si no protegemos nuestros océanos de su mayor amenaza: los plásticos.

Tan solo en el 2020, México llevó más de ocho millones de kilogramos de desechos plásticos al mar, los empaques de e-commerce, es decir, todas las envolturas de las compras a domicilio contribuyeron con más del 11 por ciento, según informe de Oceana. Y aunque todas y todos contribuimos a esta gravísima contaminación de los océanos, es una verdad que la gran mayoría de los habitantes del mundo estamos conscientes de sus múltiples riesgos y quisiéramos abatirla.

Un reciente sondeo realizado a más de 20 mil personas de 28 países por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) reveló que un 90 por ciento de los encuestados considera urgente de alcanzar un tratado global para luchar contra la contaminación plástica y un 85 por ciento considera que las empresas productoras de plásticos debieran ser las responsables de la reducción de su uso y el reciclaje de estos materiales.

En México, 96 por ciento de la población encuestada respondió que desea reducir lo más posible el plástico en los productos que consumen a diario, convirtiéndonos en uno de los países que más alarmado está por esta problemática mundial.

Pero, muy a pesar de las muchas especies marinas que tenemos en riesgo de extinción y de la supuesta consciencia que decimos tener ante la contaminación plástica, los hecho cotidianos, las acciones diarias de los mexicanos revelan otra realidad.

No tengo que describirles mucho esta realidad, basta con que asistan a un puesto de comida, fonda o restaurante aquí en Culiacán, y en varias otras ciudades de la República, para toparse con un despilfarrador, inconsciente y hasta inhumano uso de plástico.

Y se trata, en su gran mayoría, de plásticos de un solo uso no esenciales, como son los envases de PET, contenedores, cubiertos de plástico, vasos de unicel, etc. Bueno, incluso hace poco unos amigos se hospedaron en un hotel de una conocida cadena turística y el desayuno completito: fruta, huevos y café se los sirvieron en platos y vasos de unicel y con cubiertos desechables.

Ni el hotel ni el restaurante ni el consumidor debemos y podemos seguir permitiendo este uso insensato del contaminante material. En los últimos 20 años se ha vertido más plástico al océano, que en toda la historia de la humanidad, poco más de 13 mil millones de toneladas métricas de plástico están el fondo del mar o flotando, conformando grandes islas de basura en los océanos.

En enero del 2020, el Congreso de Sinaloa resolvió reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Residuos y de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable, en materia de prohibición de productos de plástico no biodegradables y unicel. Supuestamente para estas fechas ya no deberíamos de ver en ningún lugar el uso de estos plásticos, pero eso está aún lejos de ser una realidad.

Yo me comprometo con los lectores de este diario y con los habitantes del estado a que, a través de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm) buscaré diseñar una estrategia y trataré de echarla a andar, junto con las autoridades, una intensa campaña contra el uso innecesario de todo este material plástico. Si no lo frenamos ya, no solo perderemos aún más fauna, sino una de nuestras principales fuentes de alimento y de vida, nuestros océanos.