“Como nunca, la protección a nuestro medio ambiente”, según el presidente

En medio de una de las peores crisis ambientales que ha atravesado nuestro país y con un recorte presupuestal al sector superior al 35 por ciento, nuestro presidente Andrés López Obrador dijo que, por convicción, ha decidido cuidar el medio ambiente “como nunca lo hicieron los anteriores Gobiernos ni lo demandaron los pseudoecologistas que tanto lo atacan”.

Ante esto me surgen dos preguntas: ¿Qué quiso decir el presidente con “como nunca”? Y ¿quiénes son los pseudoecologistas a los que se refiere?

Hace justamente un año el ya segundo extitular de la Semarnat de la Cuarta Transformación reveló que en México hay, al menos, 560 conflictos relacionados con el medio ambiente, lo cual quiere decir que estamos en una severa crisis socioambiental.

De acuerdo con Global Forest Watch, en el 2019 se registró en nuestro país la tasa más alta de pérdida de bosque primario. De tal forma que México ya es uno de los 10 países con mayor deforestación en el mundo.

México también es parte de los 10 países responsables del 73 por ciento de toda la emisión de gases de efecto invernadero del planeta. Nuestras principales fuentes de emisiones son la generación de energía con combustibles fósiles, técnicas inapropiadas utilizadas en el manejo de residuos y actividades agrícolas e industriales.

De acuerdo con la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), México ocupa el primer lugar entre los países con un mayor número de especies animales en peligro de extinción.

Además, ha incrementado gravemente la pérdida de bosques y vegetación en diferentes partes de la República por los incendios forestales; en la Ciudad de México la temperatura ya incrementó casi 4 grados en los últimos cuatro años.

Y aunque desde el 2012 contamos con la Ley General del Cambio Climático, es la fecha en que no hay reglamentos ni políticas públicas que permitan su aplicación.

¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno de López Obrador ante todo este problema?

De entrada, para su primer año de Gobierno recortó en más de 11 mil millones de pesos el presupuesto de la Semarnat. Presupuesto que sufrió aún más pérdidas para este año en el que, además, la operación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) quedó prácticamente anulada con la reducción del 75 por ciento por supuestos temas de austeridad.

En este sentido, de muy poco sirve que se ponga en marcha el programa de reforestación más importante del mundo si no se apuesta por energías renovables y, en su lugar, se impulsa una costosa y contaminante refinaría; si no se frena el uso de plaguicidas tan tóxicos como el glifosato; y si la mayor apuesta del Gobierno es un proyecto invasivo como el Tren Maya, cuyos negativos impactos a diversas áreas naturales protegidas y a cientos de especies animales están científicamente comprobados.

Por ello, no me queda clara la forma de este Gobierno de cuidar el medio ambiente “como nunca”. Y mucho menos si los pseudoecologistas a los que se refiere el presidente son aquellos que han perdido la vida defendiendo nuestros recursos naturales o simplemente todos los que no estamos de acuerdo con su política ambiental.