Dejémonos de cosas y unidos exijamos al presidente protección al medio ambiente

audima

El día de ayer una conocida senadora publicó un video en el que le reclama enérgicamente al presidente de la república su inexistente lucha por proteger el medio ambiente y contra el cambio climático. Como era de esperarse se desataron cientos de reacciones en apoyo y en contra de la legisladora.

Coincidamos o no con ella, con su perfil, partido e ideología, creo que todo México debería estar haciendo lo mismo. Todas y todos, afines y no afines a la 4T, debiéramos estarle reclamando y exigiendo al gobierno que deje de desaparecer y debilitar a las instituciones encargadas del medio ambiente. Y que de una vez por todas entienda y asuma que estamos en medio de una emergencia climática que está provocando una seria emergencia de salud pública.

Para quienes estuvieron de vacaciones o un simplemente un poco alejados de las noticias durante las fiestas de fin de año, el pasado 17 de diciembre del 2021, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales confirmó la desaparición del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), bajo el argumento de que el gobierno continúa con la transformación de la Administración Pública Federal con reformas administrativas profundas para utilizar los recursos públicos en objetivos claros, y evitar así la duplicidad de funciones y cerrando espacios a la corrupción.

El presidente López Obrador dijo textualmente lo siguiente: “Entre más se ahorre, más dinero liberamos para el bienestar de la gente. Y no es un asunto administrativo, es un asunto de principios, no puede haber duplicidad de funciones”.

El titular del Ejecutivo federal asegura que desaparecer los institutos de Ecología y Cambio Climático y de Tecnología del Agua es un tema de principios.

Discúlpeme, señor presidente López Obrador, pero lo voy a contradecir, esto no tiene nada que ver con principios, tiene que ver con su indiferencia ante uno de los principales problemas mundiales, con su negligencia e incapacidad ante un tema que sí es de seguridad nacional no como decretó al Tren Maya y a su refinería Dos Bocas.

El INECC es, era, un organismo de investigación del Estado que generaba investigación técnica y científica para poder tomar decisiones en temas de bioseguridad, desarrollo sustentable, protección del medio ambiente con informes de la calidad del aire y del desempeño de las redes de monitoreo atmosférico de los estados, preservación y restauración del equilibrio ecológico y conservación de los ecosistemas y cambio climático. Su labor ha sido vital para el diseño e implementación de programas de política pública ambiental.

Por lo que hace al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua su misión era la investigación, desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología para el manejo, conservación y rehabilitación del agua. Se encargaron de diseñar sistemas regulatorios y tarifarios para el agua potable, de certificar laboratorios de calidad del agua y de generar dispositivos para medirla, sistematizarla y hacer publica la información. Este instituto generó herramientas para el monitoreo de sequías en toda la región y creo el Atlas de Calidad del Agua en México.

Dicen los expertos que ha sido clave para avanzar en el cumplimiento del derecho humano al agua, y miren que todavía falta mucho por hacer para garantizar este derecho.

En fin, lo he dicho y lo repito, creo que los mexicanos hemos perdido la brújula, que estamos perdidos en nuestras batallas. Usamos las democráticas redes sociales para hacer escándalo sobre temas en los que como sociedad estamos divididos o incluso en chismes de gente que ni conocemos o que no tienen nada que ver con nosotros. Pero esto que es sobre el derecho que tenemos todos al vital liquido, sobre el cambio climático que está acabando con la vida silvestre y humana, con inundaciones, sequías, calidad del aire, con vivir o morir, no ha logrado unirnos a todos y levantarnos para exigirle al Presidente de nuestro querido país que abandone la demagogia y cumpla con su responsabilidad de proteger el medio ambiente y la vida de todos.