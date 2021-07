El rescate de la vida silvestre no se logra con ciberamor

La mayoría de nosotros hemos visto películas o documentales de rescates de animales silvestres que resultan muy conmovedoras y que incluso logran sacudir nuestra conciencia y hacernos reflexionar sobre la importancia de la fauna para nuestro planeta y de que sí existen personas (no muchas) muy valiosas que están dispuestas a arriesgar su vida con tal de salvar a salvajes, pero indefensos animales que están en riesgo por la estupidez e inconsciencia humana.

Yo tengo la fortuna de decir que no sólo he vivido esa experiencia a través de la pantalla o de libros o revistas, tengo el gran privilegio de haber vivido el rescate de varios especímenes en carne propia, y puedo decirles que es una emoción, una lección, un aprendizaje que te cambia la vida, porque aun sabiendo que involuntariamente conformo parte de la destrucción de este planeta con la generación de contaminación y desechos inherente al humano, me llena de vida el poder hacer algo por salvar a la vida silvestre.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Por eso les quiero compartir lo que tuve la fortuna de vivir esta semana. Aquí en Navolato, Sinaloa, fueron hallados dos delfines atrapados en un dren de riego agrícola. ¿Cómo llegaron ahí? Se cree que llegaron cuando el nivel del agua estaba alto por las fuertes lluvias registradas en la parte alta, pero al cesar éstas ya no les dio tiempo para regresar al mar en la Bahía de Pabellones, quedando atrapados en aguas lodosas llenas de desperdicios, y cuando digo llenas no exagero, tristemente ahí te puedes encontrar todo tipo de basura, en su gran mayoría plásticos que tanto dañan al mar y a los animales.

Y, a pesar de que los delfines son animales maravillosos con una gran inteligencia, esta vez necesitaban ayuda del humano para poder regresar a su hábitat, pues mientras los niveles del afluente no subieran, hubiese sido imposible que nadaran otra vez hacia la salida al mar.

Así es que sin pensarlo, nos trasladamos a la zona especialistas de la Asociación de Zoológicos Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos (AMHMAR), Arturo Islas Allende y mi hijo Amado Zazueta de la Fundación Ostok y personal del Zoológico de Culiacán.

Entre todos desplegamos un importante operativo junto con autoridades ambientales para rescatar a los dos mamíferos, y es que su vida no sólo corría peligro por el bajo nivel del agua y por ser un dren de riego agrícola lodosos y lleno de basura, sino que además ahí habitan cocodrilos de más de 3 metros que podían dañarlos severamente.

Así que el tiempo en estas tareas de rescate es apremiante. Tres días completos destinamos a esta labor; primero para poder ubicarlos bien, después revisar y asegurar muy bien la zona, pues los cocodrilos se esconden sigilosamente entre la vegetación del canal, y posteriormente el gran trabajo de poder capturarlos.

Evidentemente los delfines temen a los humanos al no saber nuestras intenciones, por ello al tratar de agarrarlos, batían fuertemente su cuerpo de más de 300 kilogramos y de tres metros de largo. Fue un trabajo muy complejo, arriesgado y cansado.

Finalmente el miércoles logramos capturar a uno y el jueves al otro. Ambos son machos, entre 20 y 30 años de edad. Y afortunadamente se encontraban en buen estado de salud y sin lesiones. Así que tras cerciorarnos de ello, los regresamos a su hábitat. Apenas y sintieron el mar en su piel e inmediatamente nadaron hacia su hogar.

Ojalá me puedan ayudar a compartir esta columna con aquellos detractores de zoológicos y delfinarios. Quizá también logremos sacudirlos y recordarles que diariamente la fauna silvestre se enfrenta a muchos riesgos, por lo que necesitan de muchos recursos humanos, materiales y de expertos para lograr salvarse. Y que desgraciadamente esos recursos en nuestro país muchas de las veces no provienen del Estado, porque el tema ambiental no es su prioridad, pero tampoco de los ciberamantes de animales, la mayoría de las veces (como en este rescate) todos esos recursos provienen de instituciones zoológicas y asociaciones serias en la materia.

El amor hacia la fauna no se demuestra con tuits o posts sino con hechos…

Síguenos en