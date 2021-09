En México no solo no se castigan los delitos contra nuestra biodiversidad, sino que se presumen en redes sociales

Desde hace varios meses, he estado presenciando aquí en Sinaloa una situación que esta semana se volvió todo un escándalo, y es que en este país los delitos contra la vida silvestre no solo no se castigan, sino que se presumen en redes sociales.

El famoso cantante Christian Nodal no solo cometió la torpeza de adquirir un mono araña bebé como animal de compañía o “mascota”, sino que además lo presumió en sus poderosas redes sociales. Pero, lamentablemente, él no es el único. Hoy por hoy, el poder adquisitivo y la ignorancia se unen contra nuestra biodiversidad.

Por un lado, la falta de educación en México provoca que existan muchas personas que creen que poseer animales silvestres es cool (lo que sea que eso signifique);por otra parte, el tráfico y comercio ilegal de estas especies sigue y sigue incrementando por diversas razones, sin que nadie haga nada.

En primer término, no podemos negar que las condiciones de extrema pobreza de miles de campesinos los ha orillado a cometer este grave delito contra nuestra biodiversidad para poder subsistir. Otra razón, sin duda, es la impunidad y negligencia de las autoridades que ni persiguen ni castigan este delito. También añadiría que, en la coyuntura, los legisladores están más preocupados por humanizar a los animales que por protegerlos.

Lo que muchas personas desconocen es que, detrás de cada mono araña o saraguato capturado, traficado o poseído, existe una historia de sangre y de sufrimiento animal, de sufrimientos humano y de destrucción de nuestros ecosistemas. Y es que, para que una persona tenga una cría de mono araña como “mascota” en los estados de Chiapas, Campeche y Yucatán, sucede exactamente lo mismo que pasaba con los gorilas en África. Quienes los capturan tienen que matar a toda la tropa para poder arrancar al bebé, de perdida matan solo a la mamá para arrebatárselo.

Muchas veces, lo que hacen es acorralar a la mona mamá con el bebé en brazos y tiran el árbol para que caigan, provocando la muerte de ambos. Estamos hablando de un acto de extrema crueldad contra los animales, de destrucción de hábitat y también de una condición humana muy triste.

Porque nada de esto sucedería si los humanos no tuvieran la necesidad de ser inhumanos. En los últimos meses, campesinos del sureste de nuestro país, que anteriormente se dedicaban a cultivar enervantes como forma de sustento, principalmente mariguana, han tenido que abandonar esta actividad por la caída de los precios de esta droga. Esta situación los ha orillado a capturar y vender ilegalmente fauna silvestre. Ni una ni otra debiera ser la única oportunidad de sustento para miles de mexicanos.

Lo que sí es una verdad es que Nodal, y todas las personas que poseen un mono araña o cualquier otra especie de flora o fauna silvestre considerada amenazada o en peligro de extinción, protegida por la norma oficial y por el Acuerdo de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), están cometiendo un delito federal y deben ser sancionadas inmediatamente conforme a la ley con penas de uno a nueve años de prisión y con el equivalente de 300 a 3 mil días de multa, y con sanciones adicionales si la extracción del animal afectó áreas naturales protegidas.

Pero como esto no ha sido suficiente, yo seguiré luchando para exigir a las y los legisladores sanciones mucho más severas a quienes cometan tráfico y posesión ilegal de especies por los enormes riesgos que esto implica para nuestro planeta, y a que formulen leyes con asesoría de verdaderos especialistas para que realmente procuren bienestar animal, y no meras iniciativas populistas o mediáticas que en nada benefician a nuestra fauna y biodiversidad.