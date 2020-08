Las instituciones zoológicas, la nueva arca de Noé (primera parte)

Más de cien especies de animales desaparecen a diario de la faz de la Tierra, y todo provocado por el hombre, quien destruye su hábitat, los caza y explota sin reparo, hasta acabarlos.

En este escenario, ¿pueden los zoológicos ser una especie de arca de Noé para evitar su extinción?

Hace 4000 años, el emperador de la dinastía Xia tenía su zoológico con infinidad de animales salvajes, lo que era un privilegio de la nobleza para demostrar su poder. Los aztecas criaban aves de rapiña; y durante el Imperio Romano Germánico, en el año 1752, se inauguró el zoológico de Schonbrunn, en Viena, que es considerado el más antiguo del mundo.

A diferencia de ese entonces, en el siglo XXI, los zoológicos se han convertido en los únicos espacios para la conservación y preservación de diversas especies, muchas de ellas en grave peligro de extinguirse por la desaparición de sus hábitats y el cambio climático, que ha afectado especialmente a los animales de frío, como el oso polar, el caribú y los pingüinos.

Los gorilas son acribillados por traficantes de diamantes; los rinoceronte son vendidos en los mercados de África y Asia para comérselos por sus presuntos poderes afrodisiacos.

Y aquí en nuestro país las vaquitas marinas están por desaparecer por ser atrapadas en la redes de traficantes orientales que siguen pescando totoabas sin cesar por considerar a sus vejigas como la cocaína del mar.

Ante este panorama tan poco alentador, los zoológicos, ¿pueden ser la salvación de la fauna silvestre en espera de mejores tiempos o tendrán razón los detractores cuando afirman que se trata de cautiverio injustificado?

Hasta el día de hoy, no he conocido una sola organización de las que se autoproclaman “animalistas”, como PETA y otras de origen mexicano, que realmente ayuden a salvar animales, no digo ejemplares, hablo de especies, pues realmente su lucha se concentra en el golpeteo y la crítica, e incluso muchas veces terminan por convertirse en obstáculos para el auxilio de animales.

Tal es el caso recién ocurrido con un rescate de una orca negra en la costa de Quintana Roo, donde, lejos de ayudar, dos conocidas organizaciones “animalistas” estuvieron obstruyendo para evitar el manejo y atención del animal enfermo. Afortunadamente, pese a la oposición absurda y sin conocimiento de causa de dichas organizaciones, especialistas de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos (AMHMAR), miembro de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), logró salvar al mamífero marino in situ.

Y sí, en los zoológicos se ha logrado el rescate de la especie del lobo gris mexicano, que estaba extinto en vida silvestre; del cóndor de California y de muchas otras. En los zoo de México se han reproducido especies como el león del Atlas y el addax, que solo existen en instituciones zoológicas, porque tristemente en vida silvestre les hemos arrebatado su hogar.