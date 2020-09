¿Las instituciones zoológicas son la nueva arca de Noé? (parte 2)

Más de 7 mil millones de personas en el mundo diariamente demandamos alimentos y diversas materias primas para vivir, como consecuencia de ello el crecimiento urbano, la expansión de las granjas agrícolas, la cada vez mayor explotación ganadera y de nuestros océanos, y las minas están acabando con los hábitats de millones de animales.

Es entonces cuando las instituciones zoológicas adquieren un papel sustancial en la preservación de la fauna silvestre. Así se trate de una tortuga, un ajolote, una rana, un tigre o de un elefante, existen programas ocupacionales para reducir el estrés por los espacios.

A esto se le llama enriquecimiento ambiental, que es una técnica que permite estimular y mejorar el comportamiento de los animales que viven bajo cuidado humano. En cada institución se desarrolla su etología natural y se estimulan las conductas que realizarían los animales en la naturaleza.

También existe el condicionamiento operante con refuerzo positivo, que son un tipo de aprendizaje asociativo para el desarrollo de conductas que ayudan en el manejo y bienestar de los animales, con lo que se evita la utilización de químicos y la contención física forzada para no causarles estrés.

En las instituciones zoológicas los animales tienes garantizado su bienestar, e incluso suelen vivir más tiempo que en vida silvestre, porque no corren peligros ni compiten por sobrevivir ni por alimento. Si bien no es lo mejor, para miles de especies no existe otra opción de subsistencia después de todo lo que los humanos les hemos hecho a sus hábitats.

Dos tercios de la población de tigres viven en los zoológicos, logrando así salvar a la especie de su extinción. Si algún día las condiciones para que puedan sobrevivir en sus hábitats vuelven a ser favorables, se planea liberar a miles de ejemplares.

Algunos ejemplos de éxito de especies reproducidas y preservadas bajo cuidado humano, y reintroducidas a la vida silvestre, son el bisonte, el caballo mongol y el lobo gris mexicano.

Otro caso de éxito es el proyecto de reproducción de la guacamaya roja. Desde hace años Xcaret tiene un programa de conservación que ha logrado el nacimiento de decenas de ejemplares, lamentablemente ahora están en espera de encontrar hábitats adecuados para su liberación, pues tristemente hemos acabado con buena parte de las selvas.

Las instituciones zoológicas de nuestro país tienen más de cien programas de reinserción de especies. Se trata de proyectos muy estudiados, costosos y por supuesto delicados que se llevan a cabo solo cuando las probabilidades de éxito de supervivencia son altas.

De tal forma que sí, sí son la nueva “arca de Noé”, pues hoy por hoy los zoológicos son simplemente irremplazables. Nadie más, ninguna otra institución y mucho menos las asociaciones que dicen actuar con buenas intenciones tienen los recursos humanos, científicos y materiales para lograr sacar adelante esta titánica e imprescindible misión de conservar a nuestras maravillosas especies animales.