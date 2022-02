Les tengo buenas y malas noticias ambientales

audima

Este pasado 2 de febrero, además de celebrar el Día de la Candelaria y comer tamales con la familia, celebramos el Día de los Humedales. Y lo celebramos con buenas y malas noticias. ¿Cuál quieren primero?

Comencemos con la buena. A partir de este 2 de febrero tenemos un nuevo Sitio Ramsar, y se trata de La Reserva Estatal Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán.

El nuevo sitio comprende más 54 mil 700 hectáreas principalmente de estuarios costeros, que son el hogar de varias especies endémicas protegidas de aves acuáticas y de peces, como la sardinita yucateca (Astyanax alitor), la anguila ciega yucateca o de cenote (Ophisternon infernale), el flamenco americano (Phoenicopterus ruber), la garza rojiza (Egretta rufescens).

Con esta nueva designación, México suma un total de 143 humedales de importancia internacional protegidos por la Convención de Ramsar, que es la única enfocada en la conservación y protección de esta categoría de ecosistemas, y mantenemos el segundo lugar en el mundo con más sitios Ramsar.

Y ¿para qué sirve que un humedal sea catalogado como un Sitio Ramsar? Al ser considerar por la Convención Internacional como cunas de diversidad biológica y uno de los entornos más productivos del mundo por ser hogar de diversas especies de flora y fauna, se les brinda un marco para la acción nacional y la cooperación internacional a favor de la conservación de dicha área natural y para que haya un verdadero uso racional y sustentable de todos los recursos naturales que alberga.

Con este nuevo sitio Ramsar en el territorio, México suma una superficie de 8 millones 657 mil 57 hectáreas que deben de contar con planes de manejo, delimitación de mejores zonificaciones urbanas y agrícolas, y con recursos especiales para la investigación científica.

Pero ahí les va la mala noticia. En efecto, ya tenemos 143 Sitios Ramsar, les voy a mencionar algunos que seguramente les sonarán conocidos o que incluso quizá han tenido la oportunidad de visitar: Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, Humedales del Delta del Río Colorado, Cuencas y Corales de la Zona Costera de Huatulco, Laguna de Tecocomulco, Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, el Lago de Chapala, Parque Nacional Cañón del Sumidero, Manglares y Humedales del Norte de Isla Cozumel, Reserva de la Biosfera Ría Celestún, la Zona Lacustre Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, entre muchos más.

Y aunque en teoría todos estos humedales cuentan con una designación internacional para protegerlos, pues de otra forma muy posiblemente ya se hubieran degradado o incluso desaparecido. La realidad que estamos viviendo en nuestro país es que a nuestros Gobiernos les viene valiendo la Convención Ramsar y prácticamente todos los acuerdos nacionales e internacionales.

Y para muestra el capricho de la construcción del puente vehicular Cuemanco, que ya está por concluir el Gobierno de la Ciudad de México precisamente en la zona lacustre de Xochimilco, sin importar que sea un Sitio Ramsar ni un Área Natural Protegida (ANP). Sí, así de antiambiental ha actuado el Gobierno, en contra de todas las disposiciones nacionales e internacionales que prohíben estrictamente la realización de cualquier obra de infraestructura urbana, y arrasando con lo que quedaba del hábitat natural de una de las especies más importantes de nuestro país y del mundo, el ajolote.

Por eso la buena noticia es que seguimos siendo uno de los países con más áreas y reservas naturales valoradas por todo el mundo por su gran riqueza en biodiversidad, en fauna y flora... pero la malísima es que aquí no son valoradas, pues no solo no son respetadas ni protegidas, son destruidas a ultranza, con plena premeditación y alevosía para construir megaobras de “desarrollo” urbano que tarde o temprano nos cobran la factura a todos.