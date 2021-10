Los reflectores pueden cegar a los legisladores

El día de ayer la LXV legislatura de la Cámara de Diputados cumplió un mes legislando. Y tan sólo en estos 30 días, entre los diputados y los senadores, han presentado 10 iniciativas que están relacionadas con el manejo de la vida silvestre y el bienestar animal, lamentablemente ni los especialistas en el tema ni los sectores ni las poblaciones involucradas han sido consultadas para formular dichas iniciativas.

¿Por qué ocurre esto?

En México tenemos más de 500 conflictos ambientales; somos el país con mayor número de especies en peligro de extinción, se estima que hemos acabado con el 50 por ciento de los ecosistemas naturales, y en la última década se han asesinado a alrededor de 100 defensores del medio ambiente.

Todo esto es muy grave, pero lo más preocupante es que al parecer estos temas no son prioridad para las y los legisladores, simple y sencillamente porque no son tan redituables como los animales.

Y es que aunque faltan tres años, es indudable que la carrera hacia las elecciones del 2024 ya comenzó. Y diputados, senadores y secretarios de Estado, están mucho más preocupados por hacerse populares en los medios de comunicación y redes sociales, que por enfrentar la grave crisis ambiental, económica y social en la que nos encontramos.

Y muchos de ellos ya se dieron cuenta que hablar de “bienestar animal” les resulta mucho más sencillo y redituable que atender y entrarle de lleno a otros temas ambientales como el grave incremento de las enfermedades zoonóticas, la violación de derechos humanos de verdaderos ambientalistas, y la invasión y depredación de reservas naturales y Áreas Naturales Protegidas por parte de empresas nacionales, trasnacionales y de traficantes extranjeros.

Si lo que buscan son reflectores, está bien, pero lo que no se puede permitir es que lo hagan en perjuicio de miles, de millones de personas que en este país trabajan en actividades que involucran el uso y aprovechamiento sostenible de la fauna silvestre, haciendo mal uso o manipulación de los términos como lo hacen del bienestar animal.

Comprendámoslo bien, el bienestar animal no es una moda. A diferencia del cuidado animal, es una CIENCIA. El cuidado está basado en emociones y creencias personales sobre como cada quien quiere y decide cuidar a su perro, gato, pez, etc. El bienestar animal está basado en cinco conceptos millones de especialistas estudian científicamente: La nutrición, la salud física, el entorno en el que se desenvuelve el individuo, las conductas naturales y el estado mental.

Por lo que el trabajo legislativo en materia de bienestar animal no puede estar supeditado a creencias, emociones, posteos o debates superfluos de artistas o de pseudo activistas fantoches buscadores de recursos y de fama, que no son científicos ni especialistas en la materia, que no han dedicado su vida a estudiar e investigar el tema, como lo han hecho miles de mexicanos.

Si realmente se quiere hacer algo por proteger nuestra fauna Silvestre, por evitar que se sigan extinguiendo especies y por frenar el maltrato animal, el tráfico y la posesión ilegal a de miles de ejemplares, las autoridades de todos los niveles de nuestro país deben buscar trabajar de la mano de los científicos y de la comunidades indígenas y originarias, pues legislar y diseñar políticas públicas sin estos dos imprescindibles sectores no solo podría culminar en mayor extinción de especies y destrucción de hábitats, sino en mayor pobreza y desigualdad en toda la República.