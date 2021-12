¿Mujeres, hombres y animales somos iguales?

audima

De manera vergonzosa para la humanidad, que existe hace más de 300 mil años, hace apenas 73 años se reconoció y proclamó que todos los seres humanos somos iguales, sin importar nuestra raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o lugar de nacimiento, y que todos tenemos los mismos derechos. Pero lo más vergonzoso es que, en términos reales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos sigue siendo tan solo una declaratoria que se celebra cada 10 de diciembre desde 1948, porque, honestamente, ni remotamente todos tenemos los mismos derechos.

En pleno siglo XXI, la realidad es que los humanos no somos iguales ante las leyes, muy lamentablemente no somos tratados por igual por los propios humanos.

Para comenzar, ni hombres ni mujeres tenemos acceso a los mismos derechos. Tampoco es tratado igual un indígena de la sierra que un empresario de una trasnacional, ni un guatemalteco migrante que un alemán expatriado.

Diariamente se cometen crímenes contra la humanidad en todo el mundo, precisamente por no ser considerados como iguales; crímenes contra mujeres, niñas, indígenas, negros, migrantes, gays, contra poblaciones en extrema pobreza o de ciertas creencias religiosas, o simplemente contra personas que reclaman y exigen sus derechos humanos.

Pero, más allá de la cuarta ola feminista que ha logrado desplegar movilizaciones en buena parte del mundo y de uno que otro movimiento en contra de los persistentes abusos y brutalidad contra personas de raza negra, lo cierto es que, pese a las miles de movilizaciones sociales aisladas que se dan en cada país, hay muy pocos movimientos globales contra las graves injusticias que aún viven millones de seres humanos en todo el planeta.

A diferencia de ello, existe un movimiento, pero no por los derechos humanos, que sí está uniendo a todo el mundo, la movilización por los derechos de los animales, aquella lucha que parte de la premisa de que seres humanos y animales prácticamente deben acceder a los mismos derechos, tanto así que recientemente ya se logró que un chimpancé y un hipopótamo sean sujetos de derechos humanos.

En nuestro país, los diputados del partido Morena acaban de presentar una iniciativa de reforma constitucional para reconocer a los animales como seres sintientes, y con ello otorgarles una protección desde la Carta Magna. Para ello propone adicionar un párrafo sexto al artículo 4 de la Constitución.

Cabe destacar que este artículo comienza diciendo: “La mujer y el hombre son iguales ante la ley”. Los siguientes cinco párrafos establecen los derechos que tiene toda persona: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos; toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; toda persona tiene derecho a la protección de la salud; toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal”.

En este último los diputados quieren adicionar: “El Estado reconoce a los animales como seres sintientes sujetos de derechos, para lo cual se adoptarán las provisiones necesarias para garantizar su protección, bienestar, trato digno, respetuoso, tutela responsable y fomentar una cultura de cuidado”.

Conozco de manera científica y profunda el bienestar animal, trabajo para ello. En la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México trabajamos en la conservación de especies, en el rescate y rehabilitación de fauna maltratada, en la reintroducción de especies a la vida silvestre, en investigación genómica para su preservación, en formación de profesionistas que garanticen su bienestar; en generar consciencia entre millones de personas para su protección. Pero no, no coincido en que los animales deban ser incluidos en el artículo 4 constitucional donde se habla de los derechos de los seres humanos, de los derechos de las mujeres y de los hombres.

Por supuesto que el Estado debiera garantizar el respeto a la existencia de la naturaleza, su mantenimiento, preservación, restauración, regeneración y protección de sus ciclos vitales. Por supuesto que los seres humanos no tenemos derecho a exterminar ni a poner en riesgo a la fauna. Pero los derechos humanos son humanos y, si aún no hemos logrado garantizarlos, no desviemos ni confundamos el camino. Luchemos porque todos los niños tengan qué comer, porque las mujeres gocen exactamente de los mismos derechos, porque los migrantes no sean asesinados y, por supuesto, por el bienestar animal y por evitar su extinción. Sin ellos, la humanidad no existiría, pero no somos iguales ante la naturaleza ni podemos ser tratados como iguales ante la ley.