No permitamos que nuestra agua sea muerte en lugar de vida

El acceso al agua potable es tristemente un derecho humano no garantizado en nuestro país, por ello, por tercera ocasión en ocho años, en la Cámara de Diputados se tratará de aprobar una nueva ley que, deseo profundamente, haga realidad el ejercicio universal de este derecho que es vital para nuestra subsistencia.

Pero este derecho va mucho más allá de tener agua en nuestras casas, que ya es mucho decir; se trata de sanear nuestras aguas y con ello salvar ecosistemas completos para proteger la vida de miles de especies de flora y fauna, y por ende la nuestra.

Y es que de las 728 cuencas hidrológicas del país, más de 20 se encuentran fuertemente contaminadas, y Conagua reporta que el 70 por ciento de los lagos, lagunas, ríos y otros cuerpos de agua tienen algún grado de contaminación.

Hecho que no nos debe extrañar, pues diariamente nuestras aguas reciben vertidos industriales y aguas residuales que se producen en explotaciones agrarias, ganaderas, más todos los desechos de las poblaciones aledañas.

Otros contaminantes son los fertilizantes ricos en nitrógeno utilizados con fines agrícolas; los desechos sólidos (bolsas, espuma y plástico de todo tipo) y también las redes de pesca que muchas veces son abandonadas y se convierten en basura y también en trampas mortales para los animales.

Los agentes tóxicos se van hasta lo más profundo de los océanos, en donde son ingeridos por diversos organismos marinos e introducidos así en la cadena alimenticia, provocando muchas enfermedades y muertes en el corto o largo plazo.

Es tan grave lo que está sucediendo que ya se han detectado importantes objetos contaminantes y sustancias altamente tóxicas en peces, tortugas, manatíes, ballenas, delfines e incluso en tiburones.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha referido que existe un promedio de 180 especies marinas que consumen desechos plásticos.

Por todo lo anterior, es urgente e indispensable que en la nueva Ley Nacional de Agua se incluya la obligación de implementar mecanismos de inspección, vigilancia y monitoreo de nuestros cuerpos de agua para garantizar una mucho mejor calidad del vital recurso. Y se debe incluir, como lo ha planteado una y otra vez la organización Agua para Todos, el capítulo de prevención y eliminación progresiva de la contaminación del agua, en donde se incluya un decreto de emergencia cuando se registren altos niveles de contaminantes en aras de proteger y salvar a los animales y plantas que ahí habitan, y por su puesto a las personas que viven en los alrededores.

La contaminación de nuestros cuerpos de agua reduce la productividad, aumenta muchísimo el gasto para salud pública, reduce la calidad de vida y provoca la pérdida de ecosistemas. En países como el nuestro, el costo ambiental por contaminación supera el 2 por ciento del PIB.

Yo he visto morir a decenas de manatíes por aguas contaminadas en Tabasco, he sido testigo del derrame de millones de litros de aguas negras en los cuerpos de agua de nuestro estado, Sinaloa; como muchos, he padecido la escasez de agua en Mazatlán por la sobreexplotación del manto acuífero. La discusión y aprobación de la nueva Ley Nacional de Agua es un tema que todos deberíamos estar vigilando muy de cerca, pues es un asunto, literal, de vida o muerte.