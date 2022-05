Nos estamos muriendo de calor, no es cuento

audima

“Me estoy muriendo de calor” es la frase más escuchada en los últimos días, aquí en Sinaloa y en todo el país, pero lamentablemente no es tan sólo una expresión exagerada o una frase para socializar. Sí , estamos perdiendo la vida por las intensas temperaturas, y beber “ballenas” bien frías o tener encendido las 24 horas del día el aire acondicionado, definitivamente no es la solución.

Desde hace tiempo se pronosticaba que el mundo entero experimentaría en este 2022 uno de los años más calurosos que se hayan registrado. El Met Office anticipaba que la temperatura global promedio sería cerca de 1.09 °C mayor que los niveles preindustriales.

Y, en efecto, así ha sido, por lo menos en nuestro país. El servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante abril se presentó un aumento de 1.1 grados centígrados por arriba del promedio histórico y fue el segundo más cálido desde 1953.

Esto ha provocado que sequías e incendios forestales estén amenazando a todo nuestro país como nunca antes. En Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas las temperaturas oscilan ya entre los 40 y 45 grados centígrados.

¿Qué consecuencias están teniendo ya estas altas temperaturas en toda la República?

En el norte está aumentando aceleradamente la desertificación porque las épocas de calor están comenzando de manera anticipada y prolongándose meses. Muchas regiones se están convirtiendo en terrenos estériles, hay un severo impacto en los mantos freáticos, los ríos se están secando y evidentemente se está registrando elevadas tasas de muerte de especies animales y vegetales.

A lo largo de todo el país se ha acelerado la pérdida de bosques por los incendios forestales y también se está registrando desaparición de los pocos, pero importantes glaciares que tenemos en México ubicados en los volcanes Pico de Orizaba, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.Y lógicamente tanto calor está provocando la aparición de un sinnúmero de enfermedades. Por ejemplo, en Chihuahua han aparecido casos de dengue, algo impensable hace tiempo.

Las enfermedades gastrointestinales por alimentos contaminados están incrementado radicalmente, pues con el calor la contaminación bacteriana se acelera y hay mucho mayor riesgo de desarrollar una infección intestinal.

De igual forma las enfermedades respiratorias y cardiovasculares se han disparado en urbes tan contaminadas como la Ciudad de México en donde la temperatura ha incrementado casi 4º centígrados en los últimos años, provocando que la calidad del aire literalmente esté acabando con la vida de miles de personas. Ya en 2020 la contaminación provocó en la capital del país 11 mil muertes prematuras y costos de más de 5.5 millones de dólares.

Y hablando de los costos económicos que está teniendo el calentamiento del planeta, les cuento que ya es tan grave la situación que Agustín Carstens, exgobernador del Banco de México y ahora coordinador de todos los bancos centrales del mundo, los está convocando a una reunión de emergencia para finales de este mes para hablar y buscar soluciones para el reto más grande que asegura tiene actualmente la humanidad que es el cambio mundial del clima.

Carstens ha advertido que “mundialmente viene un golpe, no se saben aún de qué dimensión, pero muy probablemente más grande que el COVID-19”. Y que el impacto del cambio climático “ya no está en el futuro. Ya empezó y solo va a acelerarse”, por lo que las finanzas del planeta entero deben centrarse en su mitigación, si es que no queremos morir de calor.