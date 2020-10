¿Qué harían con 10 pesos para conservar una hectárea de reserva natural?

De acuerdo con el Instituto de Biología de la UNAM, la conservación de la vida silvestre pasó de una situación seria a una extremadamente grave, pues están amenazados 70 por ciento de los anfibios; 25 por ciento de mamíferos y 14 por ciento de las aves del planeta. Y todos, absolutamente todos, somos responsables, pero son muy pocos los que están actuando al respecto y con muy pocos recursos.

Esta semana la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) celebró la Semana Nacional por la Conservación con el objetivo de fomentar entre toda la población una cultura de conservación. Este esfuerzo lo realiza la dependencia de la Semarnat aun cuando en los últimos siete años ha sufrido dramáticos recortes, que han provocado que disminuya su gasto en un 86 por ciento.

Esto es absolutamente inexplicable, incomprensible. Y es que en nuestro país hay 182 Áreas Naturales Protegidas (ANP) marinas y terrestres que abarcan el 11 por ciento del territorio del país, poco más de 90 millones de hectáreas destinadas únicamente y exclusivamente a la conservación de nuestra biodiversidad. Y es la Conanp la que tiene que proteger todas estas áreas con un presupuesto mísero, insultante.

Para el año entrante la Comisión solo contará con 866 millones de pesos para conservar toda nuestra riqueza natural, la más importante de todas, la que nos pertenece a todos. Para que se den una idea, este presupuesto significa que solo tendrá 10 pesos para cada hectárea de área natural protegida. ¿Ustedes se imaginan qué se puede hacer con esa ridícula cantidad?

Les pido que se imaginen todo lo que hay que hacer por proteger a todas las especies de plantas y animales que viven en la selva Lacandona; la Biosfera Mariposa Monarca; el Nevado de Toluca; el Cañón de Sumidero; el parque nacional Tulum; las Cumbres de Monterrey; la Reserva de la Biosfera Isla de Guadalupe; Calakmul; parque nacional Iztaccihuatl-Popocatépetl; y en 173 áreas naturales protegidas más.

La Conanp es la responsable de combatir incendios, tala clandestina, extracción ilegal de animales y plantas de sus hábitats, la caza furtiva, la destrucción de manglares, la destrucción de arrecifes coralinos y también tiene que evitar invasiones de grupos de poder en las reservas naturales.

Y para todo ello solo tendrá 10 pesos por hectárea. Este año tuvo que despedir a al menos 200 personas que cuidaban nuestros mares, arrecifes, bosques, etc. Y durante el 2021 seguramente tendrán que correr a mucha más gente, justo a aquellos que se dedican a proteger la vida.

¿Qué sucederá? Lo que hoy pasa en el alto golfo de California: que los pocos guardamares de la zona de la Conanp no pueden contra ejércitos de traficantes asiáticos de la totoaba que, al pescarla ilegalmente, están a punto de acabar con la existencia de la vaquita marina. O lo que sucede en el sureste de nuestro país, en donde no hay quién pueda impedir que empresas extranjeras sigan talando árboles de manera criminal para plantar la palma africana y extraer el famoso aceite de palma.

De tal suerte que si la dependencia encargada de conservar nuestros recursos naturales no tendrá recurso para hacerlo, les pido que ciudadanos de a pie, empresas, asociaciones y organizaciones no gubernamentales, celebremos la Semana por la Conservación todo el año, pues el actual Gobierno ya nos dejó claro que la conservación de la vida no es ni será su prioridad.